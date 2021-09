Unokázás, kertészkedés, törődés – Nyugdíjasként minden napban találnak örömet

„Nem szabad állandóan otthon ülni, az érdeklődésünket és a kapcsolatainkat hatvan felett sem érdemes elveszteni” – állítják a tési nyugdíjasok, akinek idősek napja alkalmából Ovádi Péter országgyűlési képviselő a Kis hercegből, Fodor-Bödös István János polgármester a Hacsek és Sajó jelenetekből olvasott fel részleteket.

– Már több mint tizenöt éve vagyok nyugdíjas, de ma is minden pillanatban élvezem az előnyeit. Sok dolgom akad. Unokázok, dédunokázok, a faluban feladatokat vállalok. A kézimunkaklubot vezetem és részt veszek a programokon, amiket az önkormányzat szervez. Így kortársaimmal színházba, fürdőbe, múzeumokba járunk, meghallgatjuk a helyi előadásokat, például az életmódról, a gyógynövényekről szólókat. Nem szabad állandóan otthon ülni, a tévé előtt, sorozatokat nézni. Minden lehetőségünk adott rá, hogy mozgalmasan éljünk a mindennapokban. Gyógytornázhatunk, a konditeremben a teremkerékpárt is használhatjuk – sorolta Garayné Kisbej Ágnes. Riba Györgyné arról beszélt, hogy hatéves kora óta Tésen lakik, 2001 óta nyugdíjas. Gyakran kertészkedik, gondozza növényeit, amíg bírja. Szívesen teszi, így köti le magát, mivel egyedül él. Lányai már felnőttek, négy unokának, öt dédunokának örülhet.

Rotter Ferencné szerint is számos előnyét meg lehet találni az időslétnek. A családja számára nap mint nap boldogságot okoz. Hálás azért is, hogy kora miatt időben megkaphatta a koronavírus elleni oltásokat. Vigyázni szeretne egészségi állapotára, amennyire csak lehet, hogy minél tovább élvezhesse a szeretteivel töltött időt. Már hatvanegy éve házas, férjével kitartottak egymás mellett. Van egy dédunokájuk és hamarosan érkezik a második is. Hasonló örömökről számoltak be egymásnak az ünnepség résztvevői, akik mintegy hatvanan gyűltek össze az önkormányzat rendezvényén. Zenés, énekes műsorral is kedveskedtek nekik a szervezők.