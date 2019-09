Utakat, járdákat újítottak meg, parkolóhelyek létesültek Zircen

Az elmúlt időszakban elért eredményekről és a jövőbeli tervekről tartott sajtótájékoztatót Ottó Péter polgármester és Kovács Zoltán választókerületi országgyűlési képviselő, melynek aktualitását a nyáron befejezett út- és járdafelújítások, valamint az újabb 15 millió forintos támogatású pályázatukról szóló bejelentés adta.

– A város bármely területét nézzük, mindenütt volt megújulás, az intézményeknél a családsegítő, a védőnői szolgálatnál, az óvodánál, az iskolánál, de az emberek számára fontos az is, hogy jó utakon, járdákon közlekedhessenek, hangsúlyozta Kovács Zoltán.

Ottó Péter átfogó képet vázolt a 2018-tól megvalósult közlekedési fejlesztésekről és a további tervekről. – 75 milliós kormányzati támogatásból új aszfaltburkolatú út épült a Som, a Liszt, az Eötvös, a Semmelweis, a Tölgyfa, a Zrínyi utcában, valamint megújult járda a Deák, a Köztársaság utcában, a Rákóczi tér egy részén. Az elmúlt két évben a Kukoricaföldi lakóterület útjai nagyobb része szilárd burkolatot kaptak. Immár harmadik éve nyertes a belügyminisztériumi pályázatunk, melynek keretében évente 15 milliót fordíthattunk a járdaburkolatok és utak felújítására. Az Üdülő utcai járda és út a 2017-ben elnyert pályázat támogatásával valósult meg az elmúlt évben, a tavalyi pályázatból most nyáron folytatódott a Kukoricaföldi területen további utak aszfaltozása és elkészült a Bajcsy utca egy részén a járda, 5 milliós önerő kipótlásával. A most bejelentett nyertes pályázatunkból a jövő évben a városközpontban, a Rákóczi tér és a Szent Bernát Idősek Otthona közötti járdaszakasz térkő, a Bakonybéli úttól az alsó temető bejáratáig a járda aszfaltburkolatot kap.

– Elmondhatjuk, hogy az elmúlt bő egy év alatt közel 20 ezer négyzetméter út, járda, padka, parkoló felület újult meg önkormányzati beruházásban pályázati támogatásokkal, mondta el a városvezető. Az utak és járdák megújítását a jövőben is folytatják. Megépül kardosréti kerékpárút, mely az városrész biztonságos elérhetősége mellett az iparterület és a szakképző iskola tanműhelyének balesetmentes megközelítését is lehetővé teszi. Az áruházzal szemben kialakítandó buszöböl is a közlekedésbiztonságot javítja. Négy új gyalogátkelőhelyet jelölnek ki a közeljövőben, az óvodánál, a 82-es főúton a gimnázium közelében, a Bakonybéli út kereszteződésénél és a benzinkút alatti útszakaszon.