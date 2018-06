Utazzon kellemesen, ne stresszeljen az M7-esen! Hasznos ötletek nyárra

Pénteken vége a tanításnak, fokozódik a közúti forgalom az M7-es autópályán, főleg hétvégén.

A torlódások és balesetek sajnos gyakoriak a Balatonra vezető gyorsforgalmi úton, amiket el lehet kerülni, és lehet kellemesen, stresszmentesen autózni, derült ki Pécsi Norbert, az autópályát üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője tájékoztatójából.

-Az M7-es autópályán a nyári zsúfoltságban június közepétől augusztus végéig főleg hétvégenként akkor is 80-90 kilométerre csökkenhet az óránkénti sebesség, ha nem történik baleset, sem rendkívüli esemény. Így akár 15-20 perccel is hosszabb lehet az út a Balatonig, hangsúlyozta a kommunikációs vezető. Pécsi Norbert kiemelte, főként pénteken 14 és 20 óra között, míg szombaton 8 és 13 óra között indulnak el a legtöbben Budapestről a Balaton felé. Vasárnap pedig a főváros felé vezető oldalon 12 órától egészen az esti órákig telítettek a sávok, a legtöbben 17-18 óra körül indulnak el, de sokszor még 22 órakor is erős a forgalom, hétfőn pedig a kamionstop után jelentős a teherfogalom is.

A közutas cég a Balatonra utazóknak azt javasolja, ha tehetik, kerüljék el a csúcsforgalmat, mert még egy kisebb koccanás miatt is jelentős torlódás alakulhat ki. Ha az autópályán nagy torlódás van, érdemes kerülőutat választani. Igénybe vehető az M6-os autópálya is, amelyről több csomópontnál is vissza lehet jutni az M7-esre például a 61-es, 64-es és 65-ös számú főutakon. Hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak el, legyen a kocsiban ásványvíz, frissítő. Erős forgalomban különösen figyeljenek a követési távolságra. Ha torlódást, a járműoszlop jelentős lassulását látják, fokozatos fékezés mellett kapcsolják be a vészvillogót. Ha eltévesztettek egy lehajtót vagy huzamosabb ideig kell állni a pályán, ne forduljanak vissza, és ne tolassanak.

Torlódásban segítsék a mentésben részt vevő járművek előre jutását a külső forgalmi sávban jobbra-, a belső forgalmi sávban balra húzódással. A leállósávot csak műszaki meghibásodásnál használják, ott tilos haladni. A műszaki okból megállásra kényszerült vagy balesetet szenvedett jármű utasai haladéktalanul húzódjanak a szalagkorlát mögé. Ha baleset helyszíne mellett haladnak el, ne „bámészkodjanak”, mert ettől is jelentősen lelassulhat a forgalom.

-Mindig az út-, és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg a sebességet. A vizes útfelület és a lecsökkent látótávolság nagyobb odafigyelést igényel. Indulás előtt célszerű tájékozódni a forgalomról a közutas társaság portálján, sokat segíthetnek a telefonos applikációk is, fogalmazott Pécs Norbert.