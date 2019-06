Utcákat és embereket köt össze az új dudari út

Bruttó 27 millió forintból, 3900 négyzetméteren fejlesztette infrastruktúráját a település. A faluban utat és a hozzá kapcsolódó padkákat és szennyvízaknákat újítottak fel, aminek egy része a Szív és Virág utca összekapcsolásánál egy teljesen új aszfaltcsík.

Tóth Edina Kitti polgármester azzal kezdte ünnepélyes megnyitóját az átadáson, hogy egy olyan beruházáson vannak túl, amelyet nemcsak az utcabeliek vártak, hanem az önkormányzat is. Azért, mert egy önkormányzatnak nem jó érzés, ha valami nincs rendben egy településen, és még kevésbé jó érzés annak, aki ott lakik. Egy rossz út nemcsak esztétika kérdése, hanem balesetveszélyes is lehet – mondta. Dudar a település méretéből adódóan nehéz helyzetben van, mert „sokfelé kell adnia” az önkormányzatnak.

– Igyekeztünk fontossági sorrendet felállítani, jól gazdálkodni, ennek köszönhetően elkészülhetett az út – mondta Tóth Edina Kitti polgármester. Örömmel újságolta, hogy két utca is új burkolatot kapott, s egy régi vágy is teljesült azzal, hogy a Szív és Virág utcát összekapcsolták, ami például szemétszállításkor vagy a téli időszakban a hó eltakarításakor is könnyebbség lesz. Azt kívánta az itt közlekedőknek, hogy használják balesetmentesen az utat, de vigyázzanak is rá.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta: a kormány Magyar Falu programjának elindításával is az volt a cél, hogy helyben boldoguljanak az emberek. Szerinte fontos lépés a települések életében, ha egy belterületi út meg tud újulni.

Az út nem csak településeket köt össze, hanem embereket is, és itt közel ötven családról van szó – hangsúlyozta Ovádi Péter, aki kiemelte, Dudar jól gazdálkodik a rábízott vagyonnal.

A beruházás állami forrásból (15 millió forint) és a dudari önkormányzat 12 millió forintos hozzájárulásából valósult meg.