Ütötte-verte a kutyáját egy Veszprém melletti faluban élő férfi

Hetek óta, reggel és este verte a kutyáját egy férfi egy Veszprém melletti faluban, tudtuk meg az ajkai Vahur Állatvédő Egyesülettől, miután erről értesítették őket az emberek, akik rendszeresen hallották az állat sírását a faluban. A bántalmazásról videó is készült. A kutya kimentése országos visszhangot keltett, ami rendkívüli összefogással sikerült a minap.

A faluban azokat az embereket kérdeztük meg, akik távolabb laknak a férfitól, ugyanis az illető tudomásunk szerint felvetette, hogy az egész ügyet a rossz szomszédságnak köszönheti.

Akivel beszéltünk, mindenki hallott arról, hogy az illető rendszeresen üti, veri ököllel, fanyéllel a szerencsétlen állatot, és többször hallották már a vonyító, síró kutyát.

A férfit megkerestük, de nem kívánt nyilatkozni.

A videón azt lehet látni, hogy ez a férfi egy udvarban jókora fahusánggal üldöz és ver egy kétségbeesetten menekülő kutyát, egy Veszprém melletti faluban.

A közösségi oldalakról kiderült, az állat kiszabadításáért mások mellett a Vahur, az Állatvédőrség, az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány, valamint a Szurkolók az állatkínzók ellen is felléptek. Utóbbiak közölték, a kutyában nem volt azonosító chip.

– A kutya gazdája tudomásom szerint arra hivatkozik, hogy azért verte meg a tíz hónapos komondort, mert megharapta a gyerekét. Csakhogy videofelvételünk van arról, hogy már jóval korábban is ütlegelte az állatot, a bejelentés szerint hetek óta, reggel és este. A verésekről már korábban tudomásunk volt, de időbe telt, amíg gondosan előkészítettük az állat kimentését, ahogy ezt máskor is tesszük, mondta Antal Laura.

Vahur elnöke megkérdőjelezte a harapás tényét is, mert szerinte, ennél jóval enyhébb dolog történt.

Az állatot végül sokórás huzavona után sikerült csak kimenteni, mert a gazdája nem akart lemondani róla. A négylábú végül az ajkai menhelyre került.

– A kutya rendkívül kedves, barátságos, de félénk. Alig várja, hogy bemenjek hozzá a kennelbe, azonnal hozzám bújik, és békésen, nyugodtan viselte az állatorvosi vizsgálatot is. Amikor olyan helyzet adódott, hogy vissza kellett vinni egy időre a gazdájához, nem akart kiszállni az autómból, érzékeltette az eb lelkiállapotát Laura. Kiemelte, nem megoldás az, hogy a gazda veri az állatot, építhetett volna kennelt neki, vagy kérhetett volna segítséget szakértőtől, állatmenhelytől! Szerinte még időben mentették ki a szerencsétlent, lehet, hogy az életét mentették meg, hiszen nem lehet tudni, hogy a sorozatos verések hova vezethettek volna?

Másfelől pedig nem veszélytelen az sem, ha egy üldözött, félelemben élő kutya kóborol az utcán. Márpedig a menhelyi vezető szerint ezzel a négylábúval éppen ez volt a helyzet, amikor az állatmentők éjszaka a gazda házához értek.

Az ajkai állatmenhelyen elszántak abban, hogy náluk maradjon a bántalmazott négylábú. A rehabilitáció után megfelelő gazdit keresnek neki.

A történtek miatt állatkínzásért feljelentést tettek a rendőrségen.

Az Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány közösségi oldalán egyebek mellett közölte, amit lapunknak is megerősítettek, hogy telefonon értesültek a Vahur Állatvédő Egyesület vezetőjétől a mentésről, miután képviselőik is a helyszínre indultak. A mentéshez csatlakozott az Állatvédőrség, és megérkeztek a Szurkolók az állatkínzás ellen tagjai is. Az Ultimátum alapítvány vezetése elismeréssel és köszönettel szólt a térség országgyűlési képviselője, a megyei főkapitány, illetve a rendőri vezetők, helyszínelők, nyomozók, az állatorvos munkájáról, hozzáállásáról. Végül a Vahur gondozásába kerülhetett a komondor, és az alapítvány indítványozta az állat hivatalos pszichológiai vizsgálatát is.

A történtek miatt megkerestük a rendőrséget, ahol közölték: állatkínzás gyanúja miatt folytat eljárást a Veszprémi Rendőrkapitányság. Megkérdeztük egy komondort is tartó Veszprém megyei lovas udvar vezetőjét is, aki elmondta, idegen gyerekek játszanak a komondorral, aki rendkívül barátságos mindenkivel, a többi állattal és az emberekkel is.

– A négylábú kezdettől fogva szeretetben, békében él, és soha nem emeltek kezet rá, mert az sem gyereknél, sem állatnál nem lehet nevelési módszer – vélekedett a tulajdonos.

Pszichológusok szerint, aki az állattal agresszív, az adott esetben az embertársaival is hasonlóképpen viselkedhet.