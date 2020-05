Üveghulladéktól szabadították meg a Marcal partját

Balesetveszélyes üvegtörmeléktől tisztította meg a Marcal folyó egykor strandként működő partját Mezőlak és Kemeneshőgyész polgármestere.

Nagy Gábor mezőlaki és Kovács Tamás kemeneshőgyészi polgármesterek jó példát mutatva odahordott, balesetveszélyes üvegtörmeléktől tisztították meg a Marcal partját. A szemetet a mezőlaki hulladékudvarba szállítottak – adták hírül a közösségi oldalon.

Nagy Gábor tájékoztatása szerint a nagy mennyiségű üveghulladék április közepe óta éktelenkedett a Kemeneshőgyész előtti hídtól a Marcal-Bitva összefolyás irányában. A közel egy hónap során többen posztoltak róla képeket a közösségi oldalon, bízva talán abban, hogy az elkövetőben felébred a lelkiismeret, és elszállítja a könnyen beazonosítható szemetet. Azonban ez nem történt meg. Az ügyben a Sárvári Rendőrkapitányság vizsgálatot folytat.

– Hajdanán, néhány évtizede a Marcalnak ezen, általunk csak „Összefolyásnak” hívott része nyáron mindig megtelt élettel. Péntek délutántól egészen vasárnap estig szinte minden korosztály jelen volt itt, a környező településekről konvojban jöttek a bicajos családok, fiatalok és idősebbek egyaránt. Előkerültek a plédek, a hűtőtáskák, és mindig szólt egy magnós rádió is az aktuális slágerekkel. Nekünk, vidékieknek ez volt a strand, a „Marcal Beach”, „a falusi riviéra”, ahol mindig nagyon jól éreztük magunkat, és rengeteg barátság született – elevenítette fel a helyszín kapcsán Nagy Gábor.

– Sajnos már rá sem lehet ismerni a helyre, mert annyira megváltozott, és vele megváltoztunk mi, emberek is. Régen hazavittük a szemetet, most meg oda hordjuk ki. De ez a part nem felejt, és most is tudott nekünk mesélni. Az egyik üveglapon ugyanis olyan információk voltak, amelyek segíthetik a rendőrségi nyomozást – jegyezte meg a mezőlaki polgármester.