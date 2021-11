Vadriasztó prizmákat szereltek fel Balatonfűzfő és Balatonakarattya között

Hetven darab vadriasztó prizmát szereltek fel Balatonfűzfő és Balatonakarattya közötti 710-es számú főút útszéljelző oszlopaira a balatonalmádi Városi Balesetmegelőzési Bizottság kezdeményezésére.

Borbély Zoltán alezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője, lapunknak elmondta, a térségünkben az elmúlt esztendőben nagy mértékben megugrott a vad elütéses balesetek száma.

– Egy nagyvaddal való ütközés akár végzetes is lehet, nemcsak az állat, de az autóban ülők számára is. Szerencsés esetben megúszhatjuk a találkozást anyagi kárral, ami akár milliós összegekre is rúghat – kezdte Borbély Zoltán. – A statisztikák azt mutatják, 2020-ban a térségünkben a balesetek 27 százalékáért a vadak feleltek, összesen 46 esetben. Ebben az évben októberig összesen 20 vadelütést regisztráltunk. A baleset oka sok esetben az, hogy a közútjaink a vadak már korábban meglévő csapásait keresztezik, így gyakoribbak ezeken a helyeken a találkozások. Az időbeli leosztást elemezve megállapítottuk, hogy jelentős része az esti órákra tehető – magyarázta.

Borbély Zoltán kiemelte, a vadelütések számát a kijárási korlátozás is jelentősen befolyásolta. Az állatok hamar hozzászoktak az üres utakhoz, és az elszaporodott állomány a lakott területek közelében is aktív volt. A kijárási korlátozás megszűnése után visszatért a megszokott a forgalom, ám a vadaknak idő kellett, hogy ehhez újra alkalmazkodjanak.

A kiugró számok miatt az alezredes kezdeményezte az almádi Városi Balesetmegelőzési Bizottságnál egy vadriasztó, prizmarendszer megvásárlását. Az ötletet örömmel támogatta a Veszprém Megyei Közútkezelő igazgatója, Fekete János is.

– Együttműködő partnerként vállaltuk, hogy munkatársaink az útszéli oszlopokra a prizmákat felszerelik. A prizmák a gépjármű fényszóró fényét a menetirányra merőlegesen fordítják el, így a jármű elhaladásakor stabil optikai riasztókerítés jön létre, amely a vadakat az út mellől elriasztja. A kék fényt látva a szarvasok, vaddisznók, rókák és más állatok megtorpannak, nem futnak az útra, amikor jön a jármű. Mivel a vadreflektor a fényszóró fényét az út melletti terepre veri vissza, a járművezetőt a visszaverődő fény nem vakíthatja el. A prizma tartósan ellenálló a környezeti hatásoknak, a nagy hőingadozásnak, és a magas hőmérsékletnek, a napsugárzásnak, de a sózás maró hatásának is – mondta el Fekete János, aki megjegyezte még, a két helyi vadtársaság, a Magasparti és a Mogyorós-hegyi is örömmel állt a kezdeményezés mellé, ám szerinte a biztosító társaságoknak is meg kellene fontolnia a támogatásukat a prizmák felszerelését illetően, hiszen a károk javát ők állják.

A prizmákat süllyesztett kétpontos rögzítéssel szerelték fel a 710-es elkerülő út mintegy másfél kilométeres szakaszán.

Borbély Zoltán hozzátette még, a megyében korábban a 73-as főútvonalon, illetve Tolna-megyében alkalmazták már vadriasztó prizmákat a vadbalesetek megelőzése érdekében. A tapasztalatok szerint több mint ötven százalékos csökkenést lehet elérni ezekkel az eszközökkel.