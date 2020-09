Vakok és gyengén látók szüreteltek a balatonfüredi bioültetvényen

Vak és gyengén látó emberek is szedték a szőlőt a Balatonfüred Lions Club helyi szervezetének tagjaival és a házigazdákkal Balatonfüreden, a Gyukli Pincészetnél szombaton.

– Több mint tíz éve olyan fajtákat telepítünk, amelyek ellenállnak a gombás betegségeknek, ezért nálunk nincs vegyszeres növényvédelem. Így rengeteg pozitív energiát kapunk a természettől gyönyörű bio- és vegán ültetvényeinket járva. Ezt az érzést másoknak is szeretnénk átadni, főként azoknak, akiknek ez különös élményt ad – mondta Gyukli Krisztián borász.

Gyukli Krisztián a füredi borheteken találkozott a Balatonfüred Lions Club (BLC) tagjaival, és akkor beszéltek arról, hogy a hibernál ültetvényen a szüretre meghívják idén a vak és gyengén látó embereket is, hogy megajándékozzák őket egy különleges élménnyel. Így kezdődött meg a szüret szombaton reggel az egyik, hatszáz tőkés parcellán, amely roskadozott a gyönyörű, egészséges fürtöktől. A szüret hatalmas élményt adott a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületéhez tartozó embereknek, akikkel a füredi klub tagjai vették fel a kapcsolatot.

– Különleges a mai nap, mert felfedeztem ezt a világot, hogy így is lehet szőlőt szedni. Visszarepülök a múltba, amikor még látóként dolgoztam, szüreteltem – mondta Nagy István, aki egy betegség miatt nem lát, és Csihony-Kok Anitával, a BLC elnökével szüretelt.

Örömmel kereste, majd szedte le a fürtöket, és helyezte ládába a gyengén látó Simon Gáborné Bori, aki születésétől kezdve így él, és férje, Simon Gábor, aki egyáltalán nem lát.

Kis Virág, a klub tagja segített a párnak, és úgy fogalmazott, neki is hatalmas élmény ez a közös munka, amelyben még nem volt része. Nagy szeretettel, figyelemmel dolgozott együtt a vak és gyengén látó emberekkel.

Gyukli Krisztián a szüret végén így fogalmazott: – Az érett fürtök kitapogatása és óvatos ládába helyezése a vakoknak és a gyengén látóknak másfajta világot mutatott be. A szőlő misztériumának köszönhetően pedig mi is egy másik világba csöppentünk bele a közös munkán. A termés mennyisége és minősége pedig minden elvárást felülmúlt. A mai nap is azt igazolta, hogy az ökológia gazdálkodás, a vegyszermentesség és a természettel való összhang a legjobb út, amin járhatunk, és ezt meg kell ismertetni másokkal is. 2020-as bio hibernál borunk minden palackja újabb lépés környezetünk védelméért.

Örömmel szólt arról, hogy kitűnően „érzi magát” a német hibernál szőlőfajta a Balatonfüred–Csopaki Borvidéken, ahol erről a parcelláról mintegy hatszáz palack bor készülhet a betakarított szőlőből.

A borászról, aki a Rizling Generáció elnöke is, korábban megírtuk, Magyarországon egyedüliként alkalmaz bio- és vegán módszereket a családi pincészetnél, amit édesapja negyven éve alapított. A bio védjegy mellé összes 2018-as bora megkapta az európai vegetáriánus védjegyet is. A vegán módszer szerint a must, a bor nem szennyeződhet a tisztítást szolgáló állati termékkel, mint például a különböző halhólyag és tej-, tojásalapú készítményekkel, állati csontokból kinyert zselatinnal.