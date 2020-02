Valentin-napon született a veszprémi állatkert orrszarvúbébije

Már több ezren megcsodálták a népszerű közösségi oldalon a Veszprémi Állatkert legújabb büszkeségét, a most kéthetes szélesszájú orrszarvúbébit.

A Rafiki és Rebeka nászából született, jelenleg körülbelül 50 kilós „apróság” érkezéséről nyolc hónapja tudtak az állatkert munkatársai, akik éppen ezért kamerákat helyeztek el az orrszarvú bokszában a kicsi érkezése előtt, hogy figyelemmel kísérhessék az anyaállat viselkedését.

Sokéves szakmai munka ,,gyümölcseként” született meg két hete a Veszprémi Állatkert első orrszarvúbébije. Az állatkertészek már egy évtizede dolgoznak azért, hogy ne csak bemutatni tudják az egyébként kihalástól veszélyeztetett robusztus, mégis nagyon népszerű állatokat, hanem a szaporulattal hozzájáruljanak az Európai Fajmegőrzési Programhoz is. Ennek érdekében érkezett 2014-ben Hollandiából Rafiki, a fiatal tenyészbika, amely hosszas udvarlást követően elnyerte Rebeka szívét. A nőstény 16 hónap vemhesség után, igazi szerelemgyerekként, Valentin-napon hozta világra borját.

Török László állatkert-igazgató elmesélte: már nyolc hónappal ezelőtt, egy ultrahangos vizsgálat során kiderült, hogy Rebeka vemhes, és így körülbelül kiszámíthatták, mikorra várható az ellés. Két héttel a megjövendölt időpont előtt nyolc kamerát helyeztek el a szülőbokszban. Állandó, 24 órás ügyeletet tartottak a kamerák képeit mutató monitor előtt, és felkészítették a kollégákat arra, hogy felismerjék az ellés első jeleit. A jól kidolgozott protokollnak köszönhetően február 14-én, délután három órakor riasztották az érintetteket, hogy elérkezett a várva várt időpont. Rebeka fél óra múlva egy gyönyörű, egészséges orrszarvúbébinek adott életet, bármiféle emberi segítség nélkül.

– Úgy történt minden, ahogy az a természet nagy könyvében meg van írva – idézte fel a történelmi pillanatokat az igazgató. Hozzátette: a kicsi néhány perc elteltével már megpróbált felállni, 15–20 perc múlva ez sikerült is neki, és fél óra elteltével már elkezdett szopni. Kiderült az is, hogy jelenleg a megszokott ápolókon kívül senki sem megy be az orrszarvúházba. Féltve óvják a kicsit az állatkertészek, akik kamerán követik a fejlődését.

A körülbelül 50 kilogrammos orrszarvúbébi jól van, már vidáman ugrándozik a bokszában, és barátkozik a gondozókkal, akiknek elfogadja a simogatását is. Az anyaállat egyébként nagyon vigyáz a kicsire, felügyeli annak minden mozdulatát. A Veszprémi Állatkert legújabb büszkeségét, a kis nőstény orrszarvút három-négy hét múlva a nagyközönség is megcsodálhatja majd.