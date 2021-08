Változatos programokkal mozgatták meg a gyerekeket Tótvázsonyban

Már évek óta szervez napközis táborokat a gyerekeknek, öt héten át nyaranta a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület. Az elmúlt években az egyik anyukának, Pápai Henriettának köszönhetően sporttábort is tartottak a faluban a nyári szünetben. Az idei évben közös erővel, Napközi Erzsébet-táboros pályázati forrásból, 29 kisgyerek vehetett részt a sportos táborozáson.

Ezt ne hagyja ki! Lenézi és élhetetlennek tartja a baloldal a magyar vidéket

A szervezők igazán változatos programokkal készültek, hiszen az egy hét során sokféle módon igyekeztek megmozgatni a gyerekeket. Volt fociedzés, öt kilométeres gyalogtúra, teniszoktatás, aerobik, jóga, íjászkodás, hallgathattak előadást a biztonságos kerékpározásról és állandóan rendelkezésükre állt a biciklis KRESZ pálya. Emellett ping-pongozhattak, röplabdázhattak, buborék focizhattak, és a tervek szerint körbe tekerik a Velencei-tavat, kipróbálhatják a légpuska lövészetet és még vadászati ismeretekből is ízelítőt kapnak. A tábor zárásaként, hagyományos programelemként langallót is sütnek majd a gyerekek a helyi Millennium parkban.

– Az elmúlt napok bebizonyították, hogy a sporttábor nagyon jó ötlet volt. Az a célunk, hogy a napközis táborok mellett tematikus táborokat is szervezzünk a jövőben nyaranta. Ötletként felmerült, hogy külön tenisztábort, vagy más sportágak egyhetes táborát is megszervezzük majd. Emellett szeretnénk bevonni a település más szereplőit is a táboroztatásba. Akár az önkéntes tűzoltókat, a nemzetiségi hagyományőrzőket, vagy a kultúra más területén működő csoportokat. Az ifjúsági egyesület a munkatársai, az eszközei és a rutinja révén biztosítani tudja az alapokat, illetve a gyerekfelügyeletet, és megvannak az infrastrukturális lehetőségeink is a tábotoztatáshoz – mondta el Szendrei Szilárd a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület elnöke, aki szerint például a tűzoltóknak az utánpótlásban, egy hagyományőrző csoportnak a tagtoborzásban is segíthetne egy-egy tematikus nyári tábor, amely által a gyerekek még jobban megismernék a településüket.