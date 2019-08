Változatos programokkal várták a családokat Márkón

A fiatal párok szívesen jönnek Márkóra építkezni, mi pedig szívesen látjuk őket – fogalmazott Hartmann Antal polgármester, aki hozzá tette még, hogy a növekvő lélekszám miatt egyre nagyobb falunapokat rendezhetnek és nagy öröm ilyen sok gyermeket látni a programokon.

Már a délelőtti műsorokat is nagy érdeklődés kísérte a községben. A kultúrház és környéke megtelt élettel. Megrendezték a már hagyományos futóversenyt, emellett a kisgyermekes családokat játszóház, fajátékok, ugrálóvár, lovasbemutató és lovagoltatás is várta. Nagy sikert arattak a távirányítású jármű modellek, amelyek közül a méretes terepjárókkal még fogócskázhattak is a gyerekek.

Sokan izgulták végig Bátor Zoltán motoros kaszkadőr showját is. Hartmann Antal polgármester a rendezvény kapcsán kiemelte, hogy a falu lélekszáma örvendetes módon évek óta gyarapszik és már 1700 körül mozog. A tíz évvel ezelőtti 47-es óvodai létszám pedig több mint 90-re emelkedett, ezért a jelenlegi óvoda bővítésébe kezdett saját erőből a falu, amelyhez állami támogatást is remélnek.

Délelőtt véradást is tartottak a Kultúrházban, és megrendezték a főzőversenyt is, amelyhez az önkormányzat biztosított két-két kilogramm sertéshúst a csapatok részére. A falunapot szervező Zsarkó Piroska elmondta, hogy a programok összeállításánál arra törekedett, hogy a nagyon fiatalodó faluban összehozza a különböző korosztályokat és a rendezvényen a családok minden tagja jól érezze magát.

Délután kulturális műsorokkal folytatódott a falunap, ahol a helyi csoportok mellett fellépett a, a Balaton Fitness Hungary Sportegyesület Veszprémből és a Mai Nők Klubja Szentkirályszabadjáról. A Showder Klubos Somogyi András humorista is szórakoztatta a közönséget és Gotthy koncertet is rendeztek este.

A falunapon díszpolgári címet adományoztak Migray Emőd tanár úrnak, aki a rendszerváltás után az első polgármester volt a községben, 20 éven keresztül szerkesztette a helyi újságot, aktív szerepet vállalt és vállal nyugdíjasként is a közéletben.