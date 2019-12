Varázslatos ünnepi díszbe öltözött Várpalota

Kocsis Tibor énekes karácsonyi koncertjével indult el a Thury-vár udvarán a Várpalotai Advent rendezvénysorozat, amelynek keretében egészen karácsonyig színvonalas programok várják a családokat.

Az adventi időszakra idén is ünnepi fénybe öltözött a Thury-vár és környéke. A díszkivilágítás egyedülálló hangulatot kölcsönöz ilyenkor a belvárosnak, nem túlzás állítani, hogy nemcsak Várpalotáról, hanem a megye más részeiről is csodájára járnak a várnak, amelynek folyosója és udvara is színpompás díszítést kapott.

Advent első vasárnapján a program nyitányaként Kondor Ádám, az Inotai Tagiskola tanulója, a városi mesemondó verseny korcsoportjának első helyezettje mondta el meséjét, majd meggyújtotta az első gyertyát a város adventi koszorúján Campanari-Talabér Márta polgármester társaságában.

A folytatásban az X-Faktor televíziós tehetségkutató verseny egykori győztese, Kocsis Tibor lépett színpadra zenekarával. Karácsonyi koncertjükön az ünnephez kapcsolódó magyar és külföldi slágerek csendültek fel.

A várudvaron Várpalota karácsonyfáját is feldíszítve láthatta az ünneplő közönség. Az ezredfordulón ültetett termetes ezüstfenyőt a várpalotai Soós Brigitta ajánlotta fel a Thury-várnak.

Az adventi időszakban egészen karácsonyig színvonalas programok várják a családokat a Thury-várban, December 15-én, vasárnap 16.40-től egy rénszarvasfogat vezetésével kislámpás felvonulást tartanak a művelődési központtól a várig, ahol a Mits karácsony, nagy karácsony című produkciónak tapsolhat a közönség, december 22-én, vasárnap 17 órától a Funthomas Band ad karácsonyi koncertet.

Az Inotai Faluházban december 14-én, szombaton 15 órától pedig az inotai Cseperedő Óvoda és az Inota Tagiskola gyermekei adnak karácsonyi műsort. Karácsony előtt, az utolsó adventi hétvégén (december 21. szombat 15.00) pedig az Országos Musical & Operett Kurzus növendékei énekelnek majd az Inotai Faluházban.