Varázsoljunk édes karácsonyt címmel gyűjtenek óvodáknak Balatonfűzfőn

Jótékonysági sütivásárt és karácsonyi süteménysütő work­shopot tartottak vasárnap a Balaton Csillagvizsgálóban.

A Varázsoljunk édes karácsonyt című rendezvény egy jótékonysági gyűjtés programja volt. – Mindig látni szerettük volna, hová kerülnek az adományaink, ezért szerveztük meg most mi a gyűjtést. Én a vidékfejlesztésben dolgozom és megkérdeztem egy hátrányos helyzetű térségben dolgozó kolléganőmet, hogy mit javasol. Így találtuk meg BAZ megyében, az edelényi járásban a tomori és szögligeti óvodákat – mondta el lapunknak Kontics Monika szervező.

A két óvodába 70 kisgyerek jár, ők kapnak majd egy hátizsákot, ajándékcsomagot édességgel, apróságokkal, és egy tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot is. A gyűjtés még egy hétig folytatódik, a pénzt vagy tartós élelmiszereket Fűzfőn négy helyen és néhány környező településen is le lehet adni. Az összegyűlt ajándékokat december 16-án juttatják el a településekre.

Bernáth József séf az első szóra vállalta a jótékonysági felkérést, kókuszkocka, hókifli és mézeskalács készült. A workshop egy laza beszélgetős, kérdezgetős együtt sütés volt, ahol apró trükköket, fortélyokat lehetett megtanulni.

– Ezeket a süteményeket mindenki ismeri, megvan az emlék, hogy milyen volt az a hókifli vagy kókuszkocka, amit anyukánk készített. De mindig tud valaki jobbat csinálni, és szerintem ez a legfontosabb, hogy ha valakinél kóstolunk egy jót, kérjük el a receptet. Az én anyukám mindig ezt csinálta, elkérte, ami ízlett neki, és folyton fejlődött, így nagyon jók lettek a receptjei – mondta el Bernáth József.

Bár a résztvevők többsége rutinos háziasszonynak tűnt, mégis tudtak mit kérdezni, és rácsodálkoztak néhány dologra. – Úgy tűnik, a többség tudja, hogy kacsazsírral vagy sertészsírral remek édességeket lehet készíteni. Remélem, hogy ez lassan visszatér a köztudatba, mert sokkal omlósabb, porhanyósabb lesz a zsírral készült sütemény. Itt most a hókifli az, aminek tésztájában csak zsír van. Sokan elrontják a mézeskalácshoz készülő díszítőhabot. Ennek a titka, hogy a tojásfehérjét nem szabad verni, hanem csak keverni, és egy fehérjéhez legalább 80 grammnyi porcukrot kell adni. Sokan a kókuszkockát piskótából készítik. Édesanyám tésztájában van méz is, dió is, lekvár is. Nem verjük habbá a tojásfehérjét, csak kikeverjük, és cukrot sem teszünk bele, csak ami a mézzel jön – fejezte be Bernáth József.