Várja a fiatalokat, képzi önkénteseit a Dózsavárosért működő egyesület

Húsz esztendeje még nem szívesen vettek házat az emberek Dózsavárosban, manapság sokan szeretnének odaköltözni. Vonzó környék, lakói pedig már többször bizonyították, mekkora erő van összefogásukban.

Ezt ne hagyja ki! Niedermüller Péter szerint kedden jobb volt írnek, mint magyarnak lenni

A Dózsavárosi Baráti Kört 1993-ban alapították. Első elnöke a városrészben sport- és háziorvosként is dolgozó Kungl József volt, akit sokan ismertek, köztiszteletnek örvendett. A szervező munkát titkárként látta el Csécs Ferenc, az egyesület mai elnöke. Működésük első nyolc-tíz évében bankszámlájuk se volt, nem volt rá szükség. Úgy döntöttek, nem igényelnek pályázati támogatásokat, hogy azok révén fontosabb helyekre juthasson pénz. A dózsavárosiak anélkül is elérték korábban is céljaikat. Javítani szerették volna a helyiek közérzetét, erősíteni összetartozásérzésüket, lakhelyük iránti szeretetüket. Azt is jól gondolták, hogy civil szervezetként jobban tudják képviselni a Dózsavárosban élők érdekeit. Kisebb ügyekben is orvosolni tudták a gondokat, azáltal, hogy közvetítették az emberek problémáit többek közt az önkormányzatnak.

Csécs Ferenc arról is beszélt lapunknak, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kialakításakor és a gázvezeték építésekor nagyrészt a lakosok ásták ki társadalmi munkában a szükséges árkokat, a polgármesteri hivatallal együttműködve. Ez azért is nagy teljesítmény volt, mert a városrész egy sziklán helyezkedik el. Utcabizalmikat neveztek ki, akik megszervezték a feladatvégzést, összehívták az embereket.

Segítségül eszközöket, gépeket kaptak. Nagy jelentőséggel bírt ez az összefogásuk, ugyanis az emiatt megmaradt pénzt a városháza a városrész akkoriban még jórészt földútjainak leaszfaltozására fordíthatta. Az együtt, közösségben végzett munka pedig alkalmat adott arra is, hogy beszélgessenek, szórakozzanak, jobban megismerjék egymást a helyiek. Összekovácsolódtak a dózsavárosiak.

– Tősgyökeres dózsavárosi vagyok, itt születtem, máig itt élek. Húsz éve az zavart, hogy aki azt hirdette, házat venne, hozzátette azt is: kivéve a mi városrészünkben. Ugyanis akkoriban elöregedettnek, falusiasnak tűnt. Azóta fiatalok sok ingatlant felújíttattak. Van bölcsődénk, óvodánk, orvosi rendelőnk, üzletközpontunk több is. Gyülekezőterünk is az ünnepségekhez – mondta el Csécs Ferenc, aki a baráti körnek húsz esztendeje elnöke. Mindenki elérheti őket, most is szólhat, akár kisebb járdaügyekben is. Közvetítik azokat az illetékeseknek, önkormányzati képviselőknek, akik hálásak azért, hogy így is értesülnek arról, megtudják, mi fontos a helyieknek. Nemrégiben pedig a baráti kör az iskola kerítésének festését szervezte meg. Elérte, hogy több mint száz önkéntes összegyűlt a feladat elvégzésére.

– Nyugodt a környezetünk, nyitottak az itt lakók, ismerik egymást a szomszédok. Hagyományos rendezvényünk a farsangi bál, amit a Dózsa-iskola emeletén szoktunk megtartani. Ott van ehhez megfelelően nagy hely. Batyus jelleggel oldjuk meg ilyenkor a vendéglátást, nagyszülők, unokák is együtt szórakozhatnak. Más rendezvényeket is tartunk és a városrész szépítésére folyamatosan törekszünk, szemétgyűjtéseket szervezünk – sorolta az elnök és hozzátette: a családi hétvégét a könyvtárnál szokták megrendezni nyaranta, ilyenkor bográcsos ételeket készítenek.

A Bethlen Gábor Alapítvány forrásából 1,1 millió forintos támogatást nyert nemrég az egyesület, amiből többek közt felújítják azt a betlehemet, amit adventkor a Dózsa téren állítanak fel. Emellett a pénzből önkénteseiknek képzéseket szerveznek. Fiatalokat is szeretne bevonni tevékenységébe a korábban a várostól Pro Civitate Díjat kiérdemelt szervezet. Szeretné, ha a városrész könyvtárát, főleg annak mosdóit felújítanák és Veszprémvölgyi utcát is. Erre az önkormányzat is gondolt, a jövő évi költségvetésében tervezi. Csécs Ferenc azt is megjegyezte, hogy a Séd völgye, a Kolostorok és Kertek Rendezvénytér a városrész ékszerdoboza. Távolabbról is sokan járnak ide rendszeresen a különleges természeti környezet miatt.