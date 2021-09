Sokan vettek részt a badacsonytomaji városnapon

A napos, nyárias idő és a tartalmas programok okán rengetegen látogattak ki a strandon rendezett városnapra.

A pandémia miatt a Balaton-­parti kisvárosban is elmaradt tavaly a hagyományos esemény, így most különösen jó hangulatban telt az egész nap, ami persze a szervezők munkáját is dicséri. A strandon már déltől várták a gyerekeket a légvárba és a Fanyűvő játékparkba, illetve ekkor kezdődött a közös főzés is. Ebéd után Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, operetténekes műsorát tekinthették meg az érdeklődők.

Később a Sümegi Hastánc Egyesület tagjai, majd a helyi óvodások, iskolások léptek fel, míg este a Unique és a Radi Live bulizenekar biztosította a jó hangulatot.

Török Zoltán alpolgármester beszédében hangsúlyozta, a 2004-es várossá nyilvánítás óta minden évben azért rendezik meg ezt a programot, hogy az itt élők kötetlen körülmények között beszélgethessenek, s kicsit kiszakadhassanak a hétköznapok rohanásából.

– Valljuk, hogy Badacsonytomaj sok szempontból különleges, gyönyörű település. Köszönet az őseinknek, amiért ilyen csodálatos természeti környezetet választottak lakóhelyül – fogalmazott az alpolgármester.

A városnapon hagyományosan köszöntik a 18. élet­évüket betöltött fiatalokat is, ám a pandémia miatt tavaly ez (is) elmaradt. Ezért most két évfolyam fiataljainak kívántak boldog felnőttkort a képviselő-­testület tagjai.