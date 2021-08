Várpalotai elnöke lett a közalkalmazott fiatalok érdekképviseletének

„Diplomás minimálbérre lenne szükség, és mindenkinek foglalkoznia kell a környezetvédelemmel. Ugyanis hiába válnak mind jobbá a munkakörülmények, ha közben veszélybe kerül bolygónkon az élet” – vallja a várpalotai származású Szokolai Róbert.

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének Fiatalok Képviselete nemrégiben választott új vezetőséget. Szokolai Róbert lett az új elnök. Lapunknak azt hangsúlyozta, hogy manapság a közszférában dolgozó harmincasok többnyire minimálbért kapnak, vagy annál csak pár ezer forinttal többet. Szerinte mindennapjaik nem arról szólnak, amiről kellene. Többnyire a pénzről. Hiányzik belőlük a szórakozás, a kikapcsolódás. Ugyanis azért, hogy törlesszék a diákhitelt és lakáshitelt tudjanak felvenni, jellemzően több mellékállást is vállalnak.

Arról is a várpalotai származású férfi beszélt, hogy a természetes az lenne, ha napi nyolcórás munkából nyaralásra is jutna. Persze egy fiatal még többet bír dolgozni anélkül, hogy annak betegségek lennének a következményei, visszatartja őket az előmeneteltől, hogy azzal ágazatukban jellemzően nem jár magasabb fizetés, csak több feladat és több felelősség – jegyezte meg a képviselet elnöke, és hozzátette: problémát okoz a bérfeszültség is. Ugyanis a frissen felvettek csak pár ezer forinttal keresnek kevesebbet, mint az adott munkahelyen több évtizede alkalmazottak – magyarázta el.

Szokolai Róbert szerint a közalkalmazotti pálya manapság nem eléggé vonzó, ezért van munkaerőhiány soraikban, ezért jut több teher azokra, akiket jelenleg ilyen állásokban foglalkoztatnak. Tapasztalatai alapján kontinensünk más országaiban is vannak hasonló gondjaik a közszférában dolgozóknak, akkor is, ha megélhetési körülményeik jobban biztosítottak. Az is összekapcsolja több ország fiataljainak érdekképviseleteit, hogy tagjaik tudják, mindannyiuknak tenniük kell bolygónkon a fenntarthatóságért. Az MKKSZ egyik nemrégiben tartott rendezvényén például üveg szívószálat kaptak a megjelentek, hogy annak használatával is hozzájárulhassanak a zero waste, azaz a hulladékmentes életmódhoz.

– Átérzem tagjaink nehézségeit, értem azoknak az okait, mert korábban magam is közalkalmazottként dolgoztam Pétfürdőn. Ezen a településen is nagy létszámú tagcsoportja volt érdekképviseletüknek, gyakran tartottak baráti találkozókat, tapasztalatcseréket tagjai. Szeretném, ha újra így lenne, ennek megszervezésén dolgozom. Azt szeretnénk, ha többek közt Pápán, Veszprémben, Nagyvázsonyban, Tihanyban is többen csatlakoznának az MKKSZ-hez. Szakszervezetre mindig szükség lesz, az aktuális munkaviszonyoktól függetlenül. A munkavállalók erejét összefogásuk adja, együtt tudnak eredményes egyeztetések folytatni bármilyen területen, bármilyen helyzetben – mondta el Szokolai Róbert.