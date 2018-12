Várpalotai hintabaleset: Hazavihették Krisztofert a kórházból

Hazavihette Krisztofert, a várpalotai hintabaleset életveszélyes sérültjét családja Mikuláskor, a budapesti Honvéd Kórházból.

A fiú több mint egy évvel ezelőtt, 2017. szeptember 2-án Várpalotán, egy kalapácshintából, meghibásodás miatt 33 méterről kizuhant, koponyasérülést szenvedett, sokáig kómában volt.

-Ennél nagyobb ajándékra álmunkban sem számítottunk, ezt mondta Máthé Zoltánné Dia, a 19 éves fiú édesanyja, aki Krisztofert december 6-án, Mikuláskor vihette haza a Honvéd Kórházból az apró, másfél szobás, hajmáskéri lakásba. A fiút családja, hat testvére nagy örömmel fogadta. Krisztofer sem beszélni, sem menni nem tud, néhány lépést segítséggel megtesz, a lakótelepi lakás negyedik emeletére, ahol albérletben laknak, többen vitték fel tolókocsiban, amikor megérkeztek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Édesanyja a kórházakban, amelyekben az elmúlt több mint egy év alatt megfordultak, mindent megtanult, amire szükség van fia mellett, így például gyomorszondán eteti Krisztofert, illetve pépes ételt is ad neki, ezen kívül a váladékot is leszívja a torkáról egy eszközzel, és minden mást elvégez mellette. Dia azt mondta, borzasztóan nehéz időn mentek keresztül, műtéteken, gyógykezeléseken, rengeteg utazáson, aggódáson, síráson, de ő férjével együtt, illetve családjával mindig hitt abban, hogy fia életben marad, és azt is remélik, hogy a gyermek állapota jobbra fordult, főleg most, hogy végre családja körében lehet Krisztofer.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS