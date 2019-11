Várpalotai hintabaleset: vádat emelt az ügyészség

Vádat emelt a Veszprémi Járási Ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt a várpalotai hintabaleset ügyében a szerkezet üzemeltetője és a megfelelőségi tanúsítvány kiállítója ellen, közölte a Veszprém Megyei Főügyészség.

A vidámparki, szórakoztató berendezések üzemeltetésével foglalkozó vádlott 2017. szeptember 2-án, este Várpalotán működtette a vízszintes tengely körül két, egyenként 9,4 méter hosszú karral forgó, nyolcszemélyes körhintát.

A balesetnél a hinta egyik gondolájában az életveszélyes sérüléseket elszenvedő fiatal, a kiskorú testvére és az édesanyjuk ült, a másik karhoz tartozó gondolában pedig két kiskorú fiú volt. A berendezés az indítás után körülbelül másfél percig működött, amikor hatalmas reccsenéssel az egyik kar letörött, a tartóoszlopnak csapódott, majd az ütközéstől oldalra lendült, és mindkét gondolából egy-egy utas kiesett.

A baleset legsúlyosabb sérültje a hintától mintegy 15 méterre zuhant a földre, és életveszélyes, maradandó fogyatékossággal járó koponyasérüléseket szenvedett.

A másik sértettnek, aki a hintaszerkezet pótkocsijára esett, töréses-zúzódásos sérülései lettek. A hinta többi utasát nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos, vérző sérülésekkel a rendőrök, tűzoltók szabadították ki a gondolákból.

A vádirat szerint az üzemeltető számos foglalkozási szabályt megszegett, így a karok forgatásának lassítására alkalmas fékszerkezet és a hintakarok megfelelő mechanikai biztosítása nélkül működtette a berendezést. Az ügy másik vádlottját is több szabályszegés terheli, egyik ilyen, hogy a megfelelőségi tanúsítványt a mechanikai biztosítás hiányában is kiállította, aminek tervét korábban ő hagyta jóvá.

A vádlottak felelősségéről a Veszprémi Járásbíróság dönt.

Az esetről korábban egyebek mellett megírtuk, idén, év elején már felült az ágyban, és néhány lépést családi segítséggel megtett Krisztofer, ezt mondta akkor Máthé Zoltánné Dia, a fiú édesanyja, aki hét gyermekkel és férjével egy másfél szobás albérletben él Hajmáskéren. Az asszony felidézte, a baleset után nem sok jóval biztatták őket a kórházban fia életveszélyes koponyasérülése miatt. Ő a hintabaleset után első perctől kezdve folyamatosan beszélt fiához, épp úgy viselkedett vele, mint a baleset előtt. Akkor is ezt tette, amikor mozdulatlanul, kómában feküdt fia a kórházi ágyon. Végig vele volt a kórházban, mindenről beszélt neki, arról is, hogy fel kell gyógyulnia, nem szabad feladni, be kell fejeznie az iskolát, majd családot kell alapítania, egyszóval élnie kell Krisztofernek! Legfrissebb információnk szerint már keveset futni is tud a fiú.