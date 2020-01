Várpalotai kettős gyilkosság: könnyezve beszélt az édesanya

Álmomban sem gondoltam arra, hogy ez a borzalom megtörténhet a lányommal és a kis unokámmal, erről beszélt könnyeivel küszködve, megrendülten az édesanya a várpalotai kettős gyilkosság tárgyalásakor Polgár András bíró előtt a Veszprémi Törvényszéken a minap.

Gergő, a kis unokám édesapja azzal hívott fel kétségbeesetten, hogy valami baj lehet, mert a lányom, akire a ház vevői rátaláltak, nem mozdul, idézte fel a borzalmas esetet a meghalt fiatal nő édesanyja, az elhunyt kisgyermek nagyanyja a tárgyaláson.

Az asszony felidézte azt is, tudott arról, hogy lánya és B. Zs., a vádlott között volt nézeteltérés, főként a pénz miatt. Ezért anya és lánya megbeszélték, ha eladják a házat, amiben lánya és unokája lakott, akkor visszaadják a férfinak a kölcsönkapott pénzt. Az asszony szerint lánya arról is beszélt neki, hogy párja féltékeny volt a kicsire, és a ház körüli teendőket is ritkán végezte el. A meghalt gyermek édesapja pedig egyebek mellett azt mondta, hogy azóta sem tudta feldolgozni a történteket.

Az ügyről korábban megírtuk, vádat emelt a főügyészség több ember, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt a 40 éves B. Zs.-vel szemben, aki 2018. szeptember 27-én este, a Várpalota melletti szőlőhegyben egy édesanya és kétéves gyermeke életét kioltotta.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfival szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott az ügyben eljáró Veszprémi Törvényszéknek.

Az előkészítő ülésen B. Zs. semmire nem emlékezett. Bűnösségét nem ismerte el, azt mondta, „nincs közöm a halálukhoz, nincs erről emlékem”. Az ügyészi kérdésre, hogy korábban többször is miért tett beismerő vallomást, úgy mondta: „Emlékeim összevissza cikáztak. Nem én öltem meg őket.”

Az ügyet újabb tanúk és szakértők meghallgatásával március 17-én folytatják.