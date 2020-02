Várpalotán elhárult az akadály a tanuszoda megépülése elől

Sztanke József és Kiss Georgina Dzsesszika lettek az év felnőtt, illetve utánpótlás sportolói, az év edzője díjat pedig Grüll Gábor, a Várpalotai Bányász Sportkör (VBSK) kézilabda-szakosztályának trénere kapta a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban rendezett várpalotai sportbálon.

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is a városi sportbálon adták át a Várpalota Város Önkormányzata által odaítélt 2019-es díjakat. Az elismeréseket Campanari-Talabér Márta polgármester és Nátrán Roland, a Várpalotai Bányász Sportkör elnöke adták át.

A 2019-es Év sportolója díjat utánpótlás korosztályban Kiss Georgina Dzsesszika, a Marathon Tömegsport- és Környezetvédő Egyesület versenyzője vehette át az elmúlt évben taekwondo, atlétika és kick-box sportágakban elért országos első és második helyezései elismeréseként.

A 2019-es Év sportolója díjat a felnőtt korosztályban Sztanke József sokszoros világ- és Európa-bajnok erőemelő, a Marathon Tömegsport- és Környezetvédő Egyesület tagja, a Top Gym SE versenyzője kapta a hazai és nemzetközi erőemelő versenyeken elért kiemelkedő eredményei elismeréseként.

Az Év edzője díjat Grüll Gábornak, a Várpalotai Bányász Sportkör kézilabda-­szakosztály utánpótlásedzőjének ítélte a grémium.

A szakember távollétében Soha Gergő, a VBSK felnőtt kézilabda-együttesének vezetőedzője vette át az elismerést.

Köszöntő beszédében Campanari-Talabér Márta polgármester hangsúlyozta, Várpalota sportélete sokrétű és magas színvonalú, azonban a sportelismerések hiányoztak belőle. Ezt kívánták pótolni, amikor 2018-ban az önkormányzat döntött a díjak megalapításáról.

A városvezető több helyi sportlétesítménnyel kapcsolatos idei beruházásról is beszélt. Ezek között említette a Gál Gyula Városi Sportcsarnok nyílászárócseréjét, melyet a tervek szerint március elején kezdenek majd el. Campanari-Talabér Márta szólt arról is, hogy jelenleg egyeztetések zajlanak a Magyar Asztalitenisz Szövetséggel egy újabb sportlétesítmény létrehozásáról, illetve folyamatosan dolgoznak azon, hogy a Thuri György Gimnázium új tornacsarnokának megépítése is elindulhasson 2020-ban.

A polgármester a rendezvényen azt is bejelentette, hogy az utolsó akadály is elhárult a várpalotai tanuszoda megépülése elől, ugyanis a magyar kormány biztosítja azt a pluszforrást, amire a létesítmény kivitelezési munkálataihoz szükség van.

A sportbálon a Crystal Fitness Sportegyesület tagjai – köztük a tavaly Év sportolója díjjal kitüntetett Antalka Olívia – mutattak be tánckoreográfiákat.

A vacsorát követően pedig a város ismert és népszerű bulizenekara, a Kaszás Gábor vezette FunThomas Band muzsikált a bálozóknak az ünnepi díszbe öltöztetett sportcsarnokban.