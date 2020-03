Várpalotára várták az önkéntes véradókat

Nemcsak Várpalotáról, hanem a környező településekről is érkeztek önkéntesek a napokban a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradásra a Jó Szerencsét Művelődési Központ aulájába.

A megszokott helyszínen, ám koronavírus-járvány miatt rendhagyó helyzetben szervezett véradást a Jó Szerencsét Művelődési Központban a Magyar Vöröskereszt Várpalota Területi Szervezete.

Tekintettel a kialakult vészhelyzetre, az Operatív Törzs biztonsági előírásait betartva várták az önkénteseket, akik nemcsak Várpalotáról, hanem a környező településekről is érkeztek. – A vérre ebben a helyzetben is ugyanolyan nagy szükség van. Komoly gondban vagyunk, hiszen az iskolák, önkormányzatok, művelődési házak bezártak, s nagyon sok munkahely is visszamondja a véradásokat az egészségügyi veszélyhelyzet miatt. A kimaradt készleteket erőnkön felül próbáljuk pótolni minden lehetséges módon. Ezért is köszönöm Campanari-Talabér Márta polgármesternek és a várpalotai önkormányzatnak, hogy a lezárás ellenére a rendelkezésünkre bocsátották a művelődési központ auláját, s természetesen köszönöm azoknak, akik vért adtak, s ezzel életeket mentettek – mondta el kérdésünkre Fekete Istvánné, a Magyar Vöröskereszt Várpalota Területi Szervezetének vezetője.

A délutáni véradáson összesen negyvenheten adtak vért, ennyien kívánták segíteni az Országos Vérellátó Szolgálat munkáját. A szervezet témában kiadott közleményében olvasható, hogy aki külföldön járt, illetve izomfájdalom, száraz köhögés jelentkezett nála, esetleg lázas tünetei voltak vagy vannak, ne jelentkezzen vért adni. Erre legfőképp a vér­adáson megjelenők egészsége miatt van szükség. A koronavírus ugyanis cseppfertőzéssel terjed, tehát a vérát­ömlesztéssel nem adható át a betegség.