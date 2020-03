Véget ért a Hawk Strike, mégsem lesz nyugalom a bakonyi lőtéren

Közös légi-roham feladattal zárult a Hawk Strike magyar-amerikai légimozgékonyságú gyakorlat Újdörögdön, azonban nem kell attól tartani, hogy márciusban elcsendesedik a lőtér.

közös gyakorlat során az ország több pontján hajtottak végre feladatokat az amerikai és magyar helikopteres, valamint különleges műveleti erők. A Bakonyban levegő-föld éleslövészeti feladatokat kaptak a katonák, az UH-60-as és CH-47-es amerikai szállítóhelikopterek úgynevezett ajtólövészei géppuskákkal küzdötték le a földi célpontokat, a résztvevő magyar Mi-24-es harcihelikopterek pedig külön feladatban 30mm-es gépágyúikkal támadtak a gyakorlótéren kijelölt földi célpontokra. A feladatokat nem csak nappal, hanem éjszaka, napnyugtát követően is végrehajtották, így több napon keresztül erős helikopterzaj és fegyverropogás zavarhatta a lőtér környéki települések, Jutaspuszta, Gyulafirátót, Hajmáskér, Öskü és esetenként Veszprém lakosságát is.

Az éleslövészetek mellett a gyakorlatba becsatlakozott a győri MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred is, akik egy vegyes légvédelmi rakéta alegységgel, azaz KUB és MISTRAL típusú légvédelmi rakéta komplexumokkal érkeztek Újmajorba, hogy kihasználják a számos helikopteres „légi cél” nyújtotta lehetőséget, a légvédelmi oltalmazás, a célkövetés gyakorlására. A légvédelmi rakétás alakulat kijelölt állományának áttelepülése persze ettől összetettebb volt, a győri katonák feladata volt az is, hogy a gyakorlaton résztvevő többi magyar és amerikai résztvevő számára igény szerint ellenséges légvédelmi környezetet imitáljon, ezzel is növelve a hajózó állomány kiképzésének hatékonyságát.

Eközben persze a gyakorlatra érkező egy tucatnyi amerikai helikopter több alkalommal, bár kisebb kötelékekben, de Budapesten is járt. Két alkalommal a XIII. Kerület egyik helikopter-leszállóján gyakorolták az esetlegesen a lőtéren megsérült katonák légi szállítását a kijelölt ellátó intézményig, mely nem más volt, mint az Állami Egészségügyi Központ, azaz a Honvéd Kórház. A feladatot az amerikaiak speciális kutató-mentő feladatra kialakított helikoptereivel hajtották végre, de volt olyan is, hogy egyszerűen csak kis magasságon a Duna fölött repült végig egy-egy helikopteres kötelék, jelezve az amerikai jelenlétet az országban.

A gyakorlat szinte ténylegesen egész Magyarország területére kiterjedt, ugyanis még Szolnokon, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis repülőterén, valamint a közeli szandaszőlősi sportrepülőtéren is zajlottak feladatok. A Pápa-Veszprém-Budapest-Szolnok távlatokban ingázó helikopterek több alkalommal deszant és ejtőernyős feladatokat hajtottak végre Szolnok jól ismert sportrepülőterén UH-60-as és CH-47-es amerikai szállítóhelikopterekkel.

A kéthetes gyakorlat zárásaként a magyar-amerikai helikopteres kötelék és az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár katonái közös légi-roham gyakorlatot hajtottak végre az újdörögdi romváros épületei között, melyet megtekintett Joe Jarrard vezérőrnagy, az Amerikai Egyesült Államok Európában állomásozó szárazföldi erőinek parancsnokhelyettese, valamint dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese is.

Bár a Hawk Strike gyakorlat most véget ért, nem lélegezhetünk fel, az MH Bakony Harckiképző Központ lőtéri értesítője szerint márciusban is több alkalommal számíthatunk levegő-föld éleslövészetekre, mely további helikopterek, repülőgépek megjelenésére enged következtetni, valamint aktívabb szakaszához érkezhet a Steppe Archer 2020 elnevezésű nemzetközi gyakorlat is, mely egészen április közepéig tart, és jelentős katonai járműmozgással, viszont csak közepes zajhatással jár majd.