Végh László újraindul októberben Sümeg polgármesteri címéért

Bemutatkozott az októberi választások Fidesz-KDNP polgármester jelöltje, Végh László jelenlegi polgármester a Hotel Kapitányban tartott sajtótájékoztatón.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt meghozta döntéseit a 2019. októberi helyhatósági választásokra. – A Fidesz sümegi szervezete a megyei választmány elé tett javaslata szerint Végh Lászlót, Sümeg jelenlegi polgármesterét ajánlotta a város polgármester jelöltjének a megyei szervek egyetértése mellett.

– Aki végigmegy ma a városon, egyértelműen látja a fejlődések sorát, amely öt éve indult meg, amikor Végh László és csapata vette át a város irányítását – mondta Fenyvesi Zoltán. Kiváló kezekben volt Sümeg, a polgármester jó kapcsolatot ápolt a Fidesz magasabb szerveivel, kormányszervekkel, napi kapcsolatban voltunk egymással. Ez az együttműködés is bizonyítja, hogy a város ilyen fejlődésnek indult. Végh László kiváló polgármester, jól összefogta csapatát, egységet kovácsolt a nehéz időkben is. A város fejlődése neki és csapatának köszönhető. Sümeg és a térség azt szeretné, hogy a fejlődés folytatódjon, annak garanciája pedig az lehet, ha a várost továbbra is Végh László és csapata vezeti. Személyében kiváló barátot és nagyon jó szakembert ismerhettem meg. Szeretném, ha folytatódnának a beruházások és újabbak valósulnának meg.

Papp Imre várkapitány gratulált a polgármesternek az eredményekhez, azt kívánva, hogy a következő ciklusban is hasonló sikereket érjen el a majdani képviselő testület. – A jelenlegi testület lemondott a tiszteletdíjáról, a közel száz milliós összeget speciális területekre lehet felhasználni és ez megkönnyítette a pályázatokon való részvételt is – mondta a várkapitány.

Végh László polgármester, egyben a következő ciklus fideszes polgármester jelöltje úgy fogalmazott, hogy igyekszik meghálálni a bizalmat.

– Az utóbbi években messzire jutottunk, nagyon sok fejlesztés indult el, néhány be is fejeződött. Remélem, amelyik nem, az a következő ciklusban befejeződik. De a város, az élet mindig hoz új feladatokat, ezeket igyekszem majd megvalósítani. Az összefogásban hiszek, ha pedig egy ilyen kisvárosban az adott, akkor nem lehet előttünk akadály. Bízom benne, hogy csapatommal az új kihívásoknak is megfelelünk, így öt év múlva Sümeg már egy idegenforgalmi centrum lesz a Pannon táj szívében.

Bizalommal állok egy újabb öt éves szakasz előtt magam és csapatom, amelynek oszlopos tagja Papp Imre, aki az összefogásban az erőt jelképezi. Az erő hitem szerint nem csak a győzelemhez lesz elég, hanem a korrekt, gördülékeny, olajozott működéshez is az Önkormányzatnál – mondta Végh László.