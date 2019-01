Végzetes következmények: anyák, akik akaratukon kívül gyermekük gyilkosai lesznek

A közelmúltban ismét megmentette egy csecsemő életét az egyik kórháznál kihelyezett inkubátor. Vannak viszont olyan anyák, akik akaratukon kívül gyermekük gyilkosai lesznek. A bíróság az elmúlt több mint száz évben különböző mértékben büntette őket. De vajon minden esetben csak az édesanyát okolhatjuk a szörnyű tettéért?

Az 1878-ban született Csemegi-kódex enyhébb büntetést szabott ki azoknál az anyáknál, akik egyedülállóként hozták világra és ölték meg gyermeküket. A jogalkotó arra hivatkozott, hogy a házasságon kívül született csecsemők miatt az anya erős szégyenérzetében – megbélyegezte a falu, rokonsága –, követte el borzalmas tettét, amikor például az emésztőgödörbe dobta újszülöttjét. A törvény viszont már akkor is súlyosabban bírálta el a gyilkosságot a házasságban élők esetében, mert feltételezték, hogy az ő életük kiegyensúlyozott. Ez a fajta megkülönböztetés megszűnt az 1961-es törvénymódosításkor, ám 37 év múlva ismét enyhítettek a törvényhozók. Viszont másfél évtizede a gyermeküket megölő anyákat az általánosnál súlyosabb büntetés fenyegeti, ők már életfogytiglanig tartó szabadságvesztést is kaphatnak. Az édesanyákat bizonyára nemcsak a szigorú törvény tartja vissza ezektől az iszonyú tettektől, hanem döntésükben segít, hogy az elmúlt évtizedekben mind több kórház helyezett ki inkubátort, amelyet nem figyelnek meg kamerával, így az anya személye ismeretlenül marad.

Varga Gábortól, a Veszprémi Törvényszék büntetőkollégiumának elnökétől azt is megtudtuk, hogy a klasszikus emberölés mellett vannak olyan esetek, amikor az anya nem kívánja újszülöttje halálát, mégis bekövetkezik a tragédia. A szakmában erről megrázott-

gyermek-szindrómaként szoktak beszélni. A baba rázása hároméves korig a gyerekek között a leggyakoribb bántalmazási forma. Amikor a szülő elveszti türelmét, felkapja a vigasztalanul síró kicsinyét, s alaposan megrázza. Nem gondolja át, talán nem is tudja, hogy tette végzetes következményekkel járhat. Ezt egy egyévesnél fiatalabb teremtés úgy éli meg, mintha az autóban frontális ütközés érné. Ilyenkor az agy ide-oda csúszkál a koponyán belül.

Néhány másodperc múlva a kemény agyhártya alatt elszakadnak az erek, vérömleny keletkezik, amitől súlyosan károsodik a gyerek agya. Éppen ezért a durva játékoktól is kímélni kell őket, mint például a feldobálásoktól. Mivel a vérömleny nem okoz azonnal látható tüneteket, a felnőttek, sőt nemegyszer a szakemberek sem sejtik, mi történt napokkal, hetekkel korábban. Sokszor a központi idegrendszer problémájára gyanakodnak, amikor a szülő arról számol be, hogy csemetéje hány, letargiás, alig mozog, vagy éppen túlságosan is nyugtalan. Egy MR-vizsgálat viszont kimutatja – ha nem is napra pontosan –, hogy mikor keletkezett a vérömleny. Ezek az adatok támpontot adnak a bíróságnak, de erre százszázalékosan nem alapozhatják döntésüket. Rendkívül nehéz megállapítani, hogy a bűncselekményt pontosan ki, hogyan és mikor követte el, hacsak az érintett nem vallja be tettét.

Egy Veszprém megyei ügy több fórumot is megjárt (kétszer hatályon kívül helyezték a pert), mire évek múlva megszületett a jogerős döntés. Ennél az esetnél a 33 éves anya – férje huzamosabb távolléte miatt – teljesen magára maradt kislányával és újszülöttjével, aki rossz alvó lévén sokat sírt. Amikor már nem bírta idegileg, több alkalommal megrázta a magatehetetlen négy hónapos kicsinyét, akinek az agyállománya komoly károsodást szenvedett, s amitől vízfejű lett – azóta már intézetben gondoskodnak róla. A bíróság döntését tanúvallomások könnyítették meg. Az asszonyt életveszélyt okozó, súlyos testi sértés miatt jogerősen három és fél évre ítélték, s egy korábbi felfüggesztett büntetését – akkor is bántalmazta gyermekét – utólag kell leülnie.

Varga Gábor az ügy hátterére rávilágítva kiemelte a rokonság, az ismerősök, a szociális rendszerben dolgozók felelősségét, akiknek észre kellett volna venniük, hogy az anya előbb vagy utóbb össze fog roppanni a fizikai és lelki terhek alatt. Mert vannak olyan élethelyzetek, amikor nem fordíthatjuk el a fejünket, mondván, az a család belügye. Ha segítő kezet nyújtottak volna neki, az asszony ma nem ülne börtönben – hangsúlyozta a bíró.