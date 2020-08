Venczel Csaba szerint fontos visszajelzés

Rendkívül jó gyakorlatnak tartom, hogy a nemzeti konzultáció keretében a kormány rendszeresen kikéri a véleményünket – fogalmazott lapunknak Venczel Csaba önkormányzati képviselő, a Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatója.

Kiemelte, a közel másfél millió válaszadó visszajelzésének elemzése jelentős támogatást nyújt a felelős döntések meghozatalához.

– Különösen fontos ez a világméretű koronavírus-járvány közepette, mivel egyszerre kell biológiai, lelki, társadalmi és gazdasági ellenszert kifejleszteni. A kérdéssor ezért rendkívül átfogó. Érinti az idősek védelme érdekében tett intézkedéseket, mivel ők a legveszélyeztetettebbek. Emellett pedagógusként támogatom az iskolás gyermekeket nevelő családok és kollégáim internet-hozzáférésének ingyenessé tételét, hiszen ennek hiánya nehezítette a tananyag elsajátítását. Fontosnak tartom továbbá a munkahelyek védelmét, valamint a nyerészkedők és haszonlesők támadásainak kivédését – hangsúlyozta Venczel Csaba.

– A kérdéseket nemcsak a kormánynak, hanem magamnak is megválaszoltam, mivel engem is érint, és a védekezésben rám is szükség van, és mert tudom, hogy önmagában az egészségügyi ellátórendszer, a kormány vagy az önkormányzatok nem lehetnek eredményesek – mutatott rá a pápai iskolaigazgató a Naplónak nyilatkozva.