Vérpezsdítő ritmusok és brazil táncosnők a Csopakabanan

A nyár legforróbb hangulatú rendezvénye, a Csopakabana pezsdítette fel a hangulatot hétvégén a strandon. Aki szereti a lüktető zenét, a vérpezsdítő dallamokat, a brazil szambát, az ellátogatott a tópartra, és megtekintette a színvonalas programot.

A kétnaposra tervezett rendezvény a pénteki nagy esőzésnek köszönhetően egynapos lett. A szombaton fellépő zenekarok és táncosok ugyanakkor kárpótolták a szépszámú közönséget. Legelőször a Drumsters dobzenekar lépett színpadra, melynek tagjai ütőhangszeres zenészek, akiket nemcsak a hangszerek varázslata tart össze, hanem az együtt zenélés öröme és a hosszú ideje tartó barátságuk.

A csapat által bemutatott számok jelentős hányada táplálkozik autentikus elemekből. Mindannyian játszanak több ütőhangszeren is, így többféle zenei stílust hallhatóvá tudnak varázsolni. Egy-egy koncerten afrikai, brazil vagy akár a kubai salsa ritmusvilágát is be tudják csempészni a hallgatóság fülébe és soraiba, melyet Csopakon is megtettek, hatalmas sikert aratva.

Őket követte a Sambrasil Show négy gyönyörű brazil táncosnővel. A közönséget is bevonták a műsorba, megtanították számukra a szamba alaplépéseit. A legvégén a Milagro Santana Tribute Band játszott, vallják, hogy amikor megszólal a zene, egyszer csak elindul a lábad, a kezed, majd a fejed mozdul meg, és végül az egész testeddel táncolsz. Ez a szemlélet hívta életre a zenekart, és persze Santana szeretete.

A dalok a stúdióban tökéletesen szólnak, de a koncerten élnek igazán. A szabadságszeretet, a kreativitás áthatja a koncertjeiket, úgy játszanak, ahogy az adott pillanat megköveteli, mindig azt játsszák, ami akkor van bennük, és ez maga a csoda. A szabadságot, vidámságot, napfényt adják át a látogatóknak. A közönség a zenekarral együtt énekelte a legnagyobb slágereket. SZP