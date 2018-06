Versenyben vagyunk: Bejárta a nemzetközi környezetszépítő verseny zsűrije Veszprémet

Pozitív benyomásokat szerzett a megyeszékhelyen a Entente Florale környezetszépítő verseny zsűrije. A bizottság tagjai nyolcórás sétán ismerkedtek meg Veszprémmel pénteken.

Több mint tíz helyszínt jártak végig

A nemzetközi bizottság tagjai több mint tíz helyszínt jártak végig útjuk során a Séd-völgytől a belvároson át az állatkertig. A zsűri benyomásairól Rudi Geerardyn, a grémium belga elnöke beszélt késő délután az egyik veszprémi hotelben. Az elnök a tíz megadott szempont szerint – például tájkép, zöldfelületi rendszer, környezeti nevelés, szabadidős lehetőségek – értékelte a látottakat.

Kiemelte, pozitív benyomásokat szereztek Veszprémről a séta alatt. Méltatta az épített környezetet, a város zöldfelületeit, kiemelve a Séd-völgyét. Azt is elmondta, nagyon nagy kínálattal rendelkezik a város a turizmus és a szabadidős lehetőségek terén. Hozzátette, Veszprémben sok műemlék jellegű épület található, és a város nagy gondot fordít felújításukra, megfelelő karbantartatásukra. Üdvözölte, hogy nagyon sok fa és növény található a városban, dicsérte az utcabútorok harmóniáját, és hogy a lakótelepek komor hangulatát kompenzálják a zöldterületek.

A zsűrielnök tanácsokat is adott, például azt mondta, a lakótelepeket színesebbé lehet tenni, a Séd-völgyben elhelyezett padok közül néhány tájolását meg lehetne változtatni úgy, hogy a legszebb felületek felé nézzenek. Az elnök arról is beszélt, a biodiverzitást tájékoztató feliratokkal lehetne közérthetőbbé tenni, és azt is javasolta, hogy a meglévő kettő mellé telepítsen további fákat a város a Budapest úti körforgalomba.

Szeptemberben lesz eredmény

Némedi Lajos alpolgármester arról beszélt, az önkormányzat és a közüzemi szolgáltató mellett számos szervezet és intézmény tagjai dolgoztak azon, hogy minél felkészültebben várja Veszprém a versenyt. Hozzátette, a város szépítésében a legjobbra törekednek, a zsűritől kapott javaslatokat igyekeznek majd hasznosítani.

A verseny eredményét szeptemberben jelentik be Írországban. A nemzetközi megmérettetésen Veszprém és Lajoskomárom mellett tizenkét európai település – két-két belga, ír, német, olasz, szlovén és egy-egy cseh és osztrák település – verseng egymással.