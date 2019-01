„Veszprém kifejezetten biztonságos város”

Mintegy százmillió forinttal támogatta a veszprémi önkormányzat a rendőrséget, illetve a biztonságot 2011 óta, derült ki Némedi Lajos alpolgármester és Ipsits Csaba ezredes, veszprémi rendőrkapitány sajtótájékoztatóján a városházán csütörtökön.

– Jó ebben a városban élni, rendezvényekre járni, Veszprémben kifejezetten jó a közbiztonság – fogalmazott Némedi Lajos alpolgármester. Hozzátette, a biztonság egyfelől köszönhető annak, hogy ezt a közgyűlés kiemelten kezeli, ami jelez: közbiztonsági és bűnmegelőzési bizottságot is működtetnek, másrészt a város kitűnő kapcsolatban áll a rendőrséggel, amelynek támogatását alapvetőnek tekinti.

Aláhúzta, 2011-től eddig mintegy 100 millió forinttal segítették a rendőrség munkáját, különös tekintettel a kamerarendszer kiépítésére. Ezenfelül 10 millió forinttal támogatták a közlekedési lámpák kihelyezését. Némedi Lajos szólt a közterület-felügyelet és a rendőrség közös ellenőrzéseiről is, majd aláhúzta: a Veszprém – Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésekor biztosan nyomós ok volt a kitűnő közbiztonság.

Ipsits Csaba ezredes, veszprémi rendőrkapitány a közbiztonság kapcsán az együttműködésre helyezte a súlyt önkormányzattal, közterület-felügyelettel, polgárőrséggel, erdészekkel, vadászokkal. Kiemelte az információ jelentőségét bűnmegelőzésben, gyors felderítésben. Mindebben meghatározóak a köztéri kamerák, amelyek az egész várost lefedik, és tavaly december óta már a bevezető utakat is.

Az ezredes kitért a lakótelepi körzeti megbízotti irodákra, a civil járőrszolgálatra is. Az eredményes munkát jelzi: 2014-ben 125 betörés történt Veszprémben, tavaly 25. Lakásba négy éve 59-szer törtek be, 2018-ban 12 esetben. Emellett számos, országosan, illetve külföldön ismert bűnbandát fogtak el a veszprémi rendőrök, ahogy ez történt karácsony előtt is, amikor betörőket kapcsoltak le.

