Veszprém megye idősotthonaiban nem tapasztaltak koronavírusos megbetegedést

Nincs koronavírus-fertőzött a lapunk által megkérdezett Veszprém megyei idősotthonokban.

Az intézmények az előírásoknak megfelelően szigorú óvintézkedéseket vezettek be, hogy minimalizálják a fertőzésveszélyt. A veszélyhelyzet márciusi kihirdetése óta több kormány- és Emmi-rendelet szabályozta a bentlakásos otthonok működését: először látogatási tilalmat léptettek életbe az intézmények, majd a lakók számára az intézményből történő eltávozási tilalmat vezettek be – közölte Győri Piroska, a Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény vezetője, ahol két bentlakásos otthonban 123 lakót látnak el.

– A látogatási és eltávozási tilalom bevezetése után átmenetileg felfüggesztettük a hozzátartozóknak a csomagbeküldési lehetőséget, valamint fokozott a higiéniai készültség, tisztítás, fertőtlenítés az otthonokban, illetve a lakók és a dolgozók személyi higiénéjére is kiemelten figyelünk – mondta Győri Piroska. Hozzátette, a higiénés szabályok betartása mellett naponta többször ellenőrzik a lakók testhőmérsékletét, valamint minimalizálják az intézménybe belépő személyek számát, hogy csökkentsék a vírus bejutásának lehetőségét. Mint mondta, nincs fertőzésgyanús lakójuk, a vírust kiszűrő tesztelés folyamatban van. Győri Piroska megjegyezte, a kapcsolattartáshoz infokommunikációs eszközöket és telefont is használnak, a családoknak nagy öröm látni a szeretett hozzátartozójukat, elbeszélgetni velük. A járvány miatt a nappali klubokat bezárták, a segítségnyújtás az idősek otthonában történik. Naponta mintegy 350 adag ebédet szállítanak ki Veszprémben, és közel 200 nappali ellátott számára a gondozást napi-heti rendszerességgel elvégzik.

Az Ajkai Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményvezetője, Mihályi Melinda lapunknak elmondta, a város két idősotthonában intézményenként negyvenkét-negyvenkét bentlakó, az időskorúak gondozóházában pedig húsz idős él. A járványhelyzet miatt már nagyon korán, az országosan kihirdetett korlátozások bevezetése előtt, március 9-e óta szigorúan és következetesen betartják a vírus elleni védekezés érdekében meghozott intézkedéseket. Kiemelten figyelnek a fertőtlenítésre, védőfelszereléseket biztosítanak az ellátottaknak és a gondozóknak. Az idősek rendszeres orvosi ellátása biztosított. Az étkezésekre is kiemelt figyelmet fordítanak: kis létszámban, a távolságtartás szabályainak megfelelően étkeznek. Természetesen odafigyelnek az ápolók, gondozók arra is, hogy az étkezések előtt és után alaposan megmossák a kezüket az időskorúak. A napi többszöri kézmosás és a higié­nés szabályok betartása most elsődleges, tudtuk meg az intézményvezetőtől. Elmondása szerint mindenki jól van, nincsenek gyanús esetek.

A Mindszentkállai Idősek Otthonában nincs koronavírussal fertőzött lakó. Kis Tóth Diána intézményvezető lapunk kérdésére elmondta, nagyon remélik, hogy ez így is marad. Ő és kollégái a biztonsági intézkedéseket szigorúan betartják és betartatják, mindent megtesznek, ami tőlük telik, bár a helyzetük nem könnyű.

A sümegi Szent Kamill Idősek Otthonában nincs koronavírussal fertőzött személy. A tapolcai idősotthonokban szintén nem betegedett meg senki, nincs fertőzött személy. A Dr. Somogyi József Idősek Otthonában hatvanan élnek, a nap 24 órájában orvos és nővér van az intézményben, ahol most kis csoportokban folyik a foglalkoztatás – tudtuk meg az intézmény vezetőjétől, Somogyi Katalintól. A városban működő másik intézmény, a Megbecsülés Idősek Otthonának vezetője, Nagy Judit arról tájékoztatta lapunkat, hogy a kötelező higiénés előírásokra fokozottan ügyelnek, a szigorú szabályok betartása és betartatása sok pluszmunkát jelent a dolgozóknak, gondozóknak is. Az idősek most kis csoportokban kapják az ebédet is, hogy az egymástól való távolságot betarthassák. A vezetékes telefon mellett egy mobiltelefont is használhatnak, hogy kapcsolatot tarthassanak szeretteikkel, ugyanis lelkileg egyre jobban megviseli az időseket a kijárási és látogatási tilalom. Itt 46 idős ember él, többségük nyolcvanévesnél idősebb.

A veszprémi Életöröm Idősek Otthona hetek óta kitartó munkával azon dolgozik, hogy az intézményben élő gondozottak és dolgozók védve és biztonságban legyenek a koronavírus miatt kialakult nehéz helyzetben. Több intézkedést is hoztak az elmúlt hetekben, március 9-e óta látogatási tilalom van az intézményben, 16-tól az intézmény ellátottjai az intézmény területét nem hagyhatják el, valamint az előírásnak megfelelően minden csoporttevékenységet beszüntettek. Eidmann Katalin intézményvezető a Napló kérdésére elmondta, az idősotthonban élők fegyelmezettek, betartják az előírásokat, és elfogadják, hogy az ő érdekükben történik minden intézkedés.

– Egyelőre nem történt tesztelés az intézményben, várjuk a megfelelő szervek intézkedését, az igényt bejelentettük. Ettől függetlenül naponta el­len­őrizzük a lakók állapotát, kifejezetten a koronavírus tüneteire, a napi kötelező két lázmérés pedig információt szolgáltat arról, ha életbe kell léptetni az izolációs tervet. Az intézmény háziorvosa természetesen a bent élők szolgálatára áll – tette hozzá az intézményvezető. Eidmann Katalin kiemelte, egyelőre nincs tudomása koronavírus-fertőzöttről, a legfontosabb az lenne, ha a dolgozókat és a bent élőket minél hamarabb letesztelhetnék. Az Életöröm Idősek Otthonában 192-en laknak, akiket 73 fős személyzet lát el.

A pápai önkormányzat egyesített szociális intézményének (ESZI) idősotthonai­ban a látogatási tilalommal egy időben felvételi zárlatot is elrendeltek. Az idősek bentlakásos ellátását négy telephelyen, 157 férőhelyen biztosító intézmény vezetője, Szalainé Tihanyi Andrea úgy nyilatkozott, egyik részintézményükben sincs fertőzött személy. Fokozott higiénés szabályokat vezettek be, kiemelten fertőtlenítik a felületeket. Rendelkeznek megfelelő mennyiségű virucid hatású fertőtlenítővel, folyékony szappannal és alkoholos kézfertőtlenítő szerrel. Minden kollégának biztosítottak sebészeti maszkot, gumikesztyűt. A fokozottabb védekezéshez szükséges eszközök beszerzése folyamatos. Elkészült egy – minden bentlakásos telephelyre érvényes – izolációs terv is. E szerint a koronavírusra utaló tünet esetén az ellátottal úgy járnak el, mintha fertőzött lenne. Az ötödik hete tartó korlátozást a lakók és a hozzátartozók is jól tolerálják. A kapcsolattartás telefonon lehetséges, igény szerint mobiltelefont biztosítottak a részlegeknek, a kapcsolattartási lehetőségeket pedig internetes kommunikációs alkalmazásokkal bővítették. Akik betegségük miatt nem tudnak telefonon beszélni a hozzátartozóval, a munkatársak nyújtanak részletes tájékoztatást.

A bakonyjákói, tíz férőhelyes Bakony Szíve Idősek Otthonában nincs fertőzött személy. Időben bevezették az óvintézkedéseket, lezárták az intézményt, látogatási tilalmat rendeltek el. A lakók egészségesek, vitaminkészítményeket kapnak, és folyamatos orvosi ellenőrzés alatt állnak. Dolgozóik helyben laknak, és nem utazhatnak, tudtuk meg Mayer Mónika vezető ápolótól.