Veszprém megyében is téli üzemmódra váltott a Magyar Közút

A Magyar Közút Nonprofit Zrt., amely országosan mintegy 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi, fő- és mellékút üzemeltetéséért felelős, november 10-től – a jogszabályi előírások szerint – az ország teljes területén téli üzemmódra váltott. Veszprém megyében a téli munkálatokra több mint száz dolgozó áll készenlétben.

Országosan 19 megyei igazgatóságon, 94 mérnökségen, illetve a központi irányításban is 0–24 órás szolgálatra álltak át a szakemberek. A következő hónapokban mintegy négyezren dolgoznak váltott, 12 órás műszakokban a szükséges téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján.

A társaság a 2020/2021-es téli szezonban az országos közúthálózaton összesen több mint 1100 munkagépet (nehézgépjárműveket, rakodógépeket, hómarókat) mozgósíthat. A közútkezelő mind a 94 mérnökségén feltöltötte a sótárolókat, így országosan összesen mintegy 174 ezer tonna útszóró só, több mint 2600 tonna kalcium-klorid-granulátum, 2,3 millió liter kalcium-klorid-oldat, továbbá közel 11 ezer tonna érdesítőanyag áll a szakemberek rendelkezésére kezdő készleten, ezek pótlása keretszerződésekkel természetesen az egész téli időszakban biztosított.

Veszprém megyében a Magyar Közút négy mérnöksége (a veszprémi, az ajkai, a pápai és a tapolcai) összesen 1638 kilométernyi utat kezel. A téli ekézések, sószórások alkalmával 32 nehézgépjárművet vethetnek be a bérelteket is beleértve, emellett öt rakodógép, valamint kilenc, hómaró adapterrel is felszerelhető univerzális gép, illetve 17 egyéb ekével is felszerelt gép áll még rendelkezésre.

A közútkezelő megyénkben 70 vállalkozóval kötött szerződést 73, hóeltakarításra alkalmas gépre. A téli munkálatokra 104 dolgozó áll ké­szenlétben. Útszóró sóból 8529 tonna az induló készlet Veszprém megyében, míg kalcium-klorid-oldatból 91 850 liter a kezdő készlet, érdesítő­anyagból pedig 590 tonna.

Az utak mellé még a tél előtt 22 kilométer hosszban telepítenek hófogó rácsokat, míg a hófogó erdősávok hossza összesen 27,8 kilométer Veszprém megyében, ahol 14 saját útmeteorológiai állomás is segíti a társaság munkáját.