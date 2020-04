Veszprém megyében nem nőtt a fertőzöttek száma

623-főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg és 43 főre emelkedett a gyógyultak száma is − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. Mutatjuk a csütörtöki nap összefoglalóját.

Háziorvos a Balatonnál: nyári forgalom van

Legkevesebb hatvanan kérnek ellátást naponta, ami hasonlít a nyári forgalomhoz, közölte Bardóczi Miklós belgyógyász szakorvos, aki háziorvos Alsóörsön, Felsőörsön és Lovason.

– Sokan a nyaralójukba mentek a járvány elől, így lassan a nyári forgalomhoz hasonít a napi ellátás, fogalmazott Bardóczi Miklós, akinek a praxisához 2500 ember jelentkezett be.

Példaértékű összefogás – Szájmaszkokat készítenek a foltvarrók Márkón

A foltvarrókör tagjai ezer szájmaszk varrását vállalták a karantén kezdetekor. Jelenleg 1400-nál járnak és a projekt az összefogás szép példája lett a településen, ahol a polgármestertől a gyerekekig sokan bekapcsolódtak a munkába.

Most egy kis pihenőt tartanak a foltvarrókör tagjai, akik eddig közel 1400 maszkot készítettek, de ígérik, hogy a pótlást folyamatosan biztosítják az önkormányzat, illetve a hozzájuk fordulók számára.

Szigorú óvintézkedések Tihanyban

Naponta tájékozódik és tájékoztat a világjárvánnyal kapcsolatos helyzetről az 1362 lakosú Tihanyban Tósoki Imre polgármester. A faluban 300 tulajdonos költözött most be a nyaralójába.

Hajmáskéri vállalkozó ajándéka mentősöknek

Komplett arcvédő plexit ajándékozott Kovács József Zsolt hajmáskéri vállalkozó, egy helyi kisáruház vezetője párjával, Szerencse Piroskával együtt a Veszprém Megyei Mentőszolgálat valamennyi mentőállomásán, a napi szolgálattevőknek.

Nátrán Albin vezető mentőtiszt kiemelte, az ajándéknak köszönhetően már minden mentőautón rendelkeznek az említett védőeszközzel, ami a koronavírusos időszakban nagyon fontos.

Rasovszky Kristóf további két hétig biztosan nem tud edzeni

A Balaton Úszó Klub kiválóságának, Rasovszky Kristófnak mindkét koronavírus tesztje negatív lett. Ezt lapunknak a világ- és Európa-bajnok úszó jelentette be.

Lapunknak elmondta, nagyjából két hete nem tudott medencében edzeni, és a következő két hétben is a szárazföldi tréningekre kell fókuszálnia. Azt mondta, az az elsődleges célja, hogy mozgásban, szinten tartsa a szervezetét, hogy aztán ne nulláról kelljen elkezdni az edzéseket. Most főként saját testsúlyos, valamint kondi edzésekkel, benti kerékpározással próbálja elvégezni a napi edzésadagot, de olykor a futásra is rákényszeríti magát.

Veszprém megyében nem nőtt a fertőzöttek száma

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19).

623-főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg és 43 főre emelkedett a gyógyultak száma is − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.