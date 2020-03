Veszprém megyei iskolák diákok nélkül – Bizakodnak, hogy az idei tanévet be lehet majd fejezni

Olyan, mintha szünidő lenne. De még sincs. Az Iparinál könnyen átjut most a gyalogos, alig van forgalom. A suli üres. A máskor élettel teli terek csendesek, a portán a vírusról beszélgetnek az iskola munkatársai.

A bezárt büfénél találkozunk Kobán Lászlóval, a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma igazgatóhelyettesével.

– Sajnos egy iskola tényleg borzasztóan néz ki tanítási időben úgy, hogy nincs benne egyetlen gyerek sem… – mondja szomorúan. – Soha nem éltem át hasonlót, nincs is forgatókönyvünk erre a nem mindennapi esetre. Az iskola vezetése éppen megbeszélést tart, ahol igyekszünk kidolgozni egy működőképes stratégiát az online oktatással kapcsolatban: Hol, milyen felületeken érhetjük el a gyerekeket? Hogyan tudjuk valamilyen szinten megoldhatóvá tenni az oktatást?

– Fog menni? – kérdezem félve.

– Nem tudom, tényleg nem tudom – válaszolja Kobán László, a Veszprémi Szak­képzési Centrum Ipari Szakgimnáziumának igazgatóhelyettese. – Ez mindenki hozzáállásán múlik! Mire ez beindul, eltelhet egy, de lehet, hogy két hét. Az némileg megnyugtató, hogy a mi iskolánkban a technikai háttér adott. A gyerekek digitális kompetenciái sokkal jobbak, mint a tanároké. Ők ebben élnek; chatelnek, fórumokon beszélgetnek. Próbáljuk leszűkíteni a területeket, hogy ne minden platformon, hanem egy hatékony és hasznos helyen érjük el őket.

Március közepe van, nem látható, mi lesz, nemhogy egy hét múlva, hanem néhány napon belül sem. Kobán tanár úr szerint ez minden szaknál másképpen van.

– Problémákat látok az érettségi és technikai vizsgáknál, mert most jött el az az időszak, amikor a kollégák koncentráltan ezekre készítik fel a végzősöket – mondja.

Felvetődik a kérdés, hogy az iskola egyéb dolgozóival mi a helyzet. A takarítás például nem áll le, de a karbantartó munkatársaknak is rengeteg munkájuk van, derül ki. A kérdés az, hogy meddig lesz nyitva az intézmény, veti fel az igazgatóhelyettes, Olaszországra és most már más európai országokra utalva.

– A kollégák érthetően el vannak keseredve. De hál’ istennek olyan tantestületünk van, amelyben mindenki azon gondolkodik, hogy miként lehetne jól és hatékonyan megoldani a helyzetet – mondja. – Persze nem örülünk…

Hangsúlyozza: a helyzet nemcsak nekik új, hanem mindenkinek, az ország döntéshozóinak is. Továbbmegyünk a normál esetben hangos, lüktető folyosón, ahol most a beszűrődő napfény mutat utat.

– Bizakodó vagyok, hogy a tanévet be lehet majd fejezni – mondja a régi tablók alatt sétálva. – Az, hogy hogyan fogunk értékelni, az egyik fajsúlyos kérdés. Meglátjuk.

A diákság hétfőn bejöhetett az iskolába az ott hagyott könyvekért, egyéb holmikért.

– Sajnos úgy érzem, hogy a diákok nagy része egyfajta szabadságnak tekinti a mostani állapotot – fogalmaz. – Hogy ez ne így legyen, ahhoz kell az otthoni segítség, napirend. Mert ha 11 órakor kel a gyerek, úgy nehéz lesz…

Benézünk az üres tornaterembe, egy-egy tanterembe is, de csak a város zaja szűrődik be az ablakon. Nincs csengő, pedig most lenne vége az első órának. Néhány perccel később a 9/G-s Schvarcinger Dorina azt feleli: a cuccaikért jöttek, viszik haza.

– Nincs ekkora baj szerintem, mint amennyire a médiában hallani – mondja. Szerinte Olaszország nem Magyarország. Az otthoni tanulásról szólva pedig úgy nyilatkozik, hogy ha odafigyelnek, akkor működhet. Barátnője, Szöllőskei Dorka Nemesvámosról jött be – szomorúan.

– Azért voltam szomorú, mert nem kell suliba jönnünk. Én szeretek iskolába járni, és már-már depressziós lettem, hogy mit fogok otthon csinálni egyedül… – árulja el a szintén 9/G-s lány. – Úgymond kettős hangulatban vagyunk a barátaimmal: egyrészt, amikor szóba kerül a vírustéma, akkor rossz irányba megy el a beszélgetés. Másrészt egy kicsit talán túl van tolva, mert ha betartjuk az ismert szabályokat, nem lehet baj.

Dorka szerint az emberi kapcsolatokat nem fogja megsínyleni a vírushelyzet, mert megoldják „máshogy”, interneten.

A súlyos csendből kilépve a napfényben azon morfondírozom, hogy talán a korom miatt, de nekem nem minden megy interneten. Fotós kollégám erre azt mondja, hogy szerencsére. Majd fertőtlenítőgélt nyomok a tenyerébe…

– A kormány tantermen kívüli, digitális munkarend keretében megszervezett oktatási rendet vezetett be hétfőtől. Az új munkarend megszervezése nem szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását, mely­nek keretében a tanulóknak továbbra is biztosítani kell a tanulás alaptörvényben biztosított le­hetőségét. A megváltozott körülményekhez az intézményeknek, a pedagógusoknak és a diákoknak is alkalmazkodniuk kell – hangsúlyozta Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ tankerületi igazgatója.

Megtudtuk, a Pápai Tankerületi Központ fenntartásában ez 8486 tanulót érint. A diákok számára felügyeletet biztosítanak, illetve a szükséges eszközöket, és igény szerint az étkezést is.

– Az Oktatási Hivatal is közzétette módszertani ajánlását. Ebben arra kérik az iskolákat, hogy állítsák össze a következő hetek tantárgyi tematikáját, jelöljék meg a feldolgozandó tananyagokat, valamint tájékoztassák a tanulókat arról, hogyan kommunikálhatnak az egyes pedagógusokkal. Konkrét linkeket is közzétettek – fűzte hozzá a tankerületi igazgató. Kiemelte, azt tapasztalják, hogy mindenki pozitívan, konstruktív módon áll a helyzethez (szülők, diákok, pedagógusok egyaránt), és néhány napos felkészülés után meg tud indulni az online oktatás.

Egyházi Andreától megtudtuk, a legtöbb intézményvezető már értesítette a pedagógusokat, és hétfőn minden intézményben egy olyan értekezletre gyűltek össze, ahol meg tudták beszélni a további teendőket. – Azt látom, hogy intézményeink többsége már a hétvégén megkezdte a felkészülést a megváltozott oktatási formára. Nagyon sok jó ötletet mondtak el visszajelzésként nekünk. Jómagam már péntek estétől pedagógus kollégáim közreműködésével megosztottam számos olyan ötletet, amely az iskolán kívüli oktatást segíti, a közösségi médiában a digitális tanuláshoz használható segédanyagokat gyűjtjük össze és tesszük közzé, hogy segítsük a pedagógusok munkáját. Nagyon jó érzés látni, mekkora összefogással állnak az új kihívás elé – fogalmazott.

A Pápai Tankerületi Központ tankerületi igazgatója megjegyezte, a pedagógusok maguk is megosztják ötleteiket a Facebookon létrehozott különböző csoportokban, illetve már színészek is ajánl­koztak, hogy a kötelező olvasmányok felolvasásával segítenek.

– A Mozaik Kiadó Orbán Viktor miniszterelnök pénteki bejelentése előtt, csütörtökön azt közölte Facebook-oldalán, hogy digitális formában, ingyenesen elérhetővé teszi az interneten minden közismereti tankönyvét. Idesorolható még, hogy az M5 csatorna hétköznap oktatási tartalmakat közvetít, így segítik az otthon tanuló diákok munkáját – jegyezte meg Egyházi Andrea.

Rámutatott, példaértékű, hogy a pedagógushallgatók felajánlották, segítik az érettségi vizsgára való felkészülést, több mobilszolgálató

pedig bővített adatforgalmat ajánlott fel. Emellett számos önkormányzat is felajánlotta, segít az írott, fénymásolt tananyagnak a diákokhoz való eljuttatásában.

– Minden intézményünk kiértesítése rendben megtörtént, illetve vasárnap a Pápai Tankerületi Központ közleményt adott ki a témában.

A tanulás-tanítás új útja ez mindannyiunk számára – zárta a tankerületi igazgató.