Veszprém megyei települések mutatják meg az értékeiket

Tíz éve működik eredményesen a Városok és Falvak Szövetsége. Debrecen a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió – mint államhatárokon átnyúló kulturális szervezet – létrehozásával olyan nemzetközi egyesület létrejöttét kívánta elősegíteni, amelyet a régió településeinek önkormányzatai, egyházai, kulturális és civil közösségei együttesen alapítanak.

Az elmúlt években megyénkből Balatonfüred, Csopak, Paloznak, Pápa és Tihany csatlakozott. A Városok és Falvak Szövetsége identitását a közös kulturális hagyományból eredezteti. Tagjai arra törekszenek, hogy a régió fejlődése érdekében a már kialakult kapcsolódásokat újra felépítsék, a meglévőket megerősítsék. Elsődleges céljuk egy olyan kulturális hálózat kiépítése és működtetése, amely lehetővé teszi egymás kulturális értékeinek megismerését és megismertetését, s ennek kapcsán közös projektek kidolgozását a kultúra különböző területein. Az egyesület tagjai felismerték, hogy a fenti célok megvalósítására csak együtt és együttműködve képesek.

Halász János, a szövetség elnöke is részt vett azon a csopaki sajtótájékoztatón, ahol az országban elsőként mutatták be a Csopak Smart Önkormányzat applikációt. A fejlesztés a Városok és Falvak Szövetsége keretén belül valósult meg. – Nagyon sok megyéből több település és város csatlakozott a szövetséghez az évek során. Egy olyan közösségi, kulturális együttműködést indítottunk el, amelyben egymásnak segítünk. Részt vesznek a csoportok a fesztiválokon. Ez egy olyan belső együttműködés, melynek révén megismerjük a másik település értékeit, saját érdemeinket pedig örömmel meg tudjuk mutatni. A hétköznapi hazaszeretetet is építő együttműködés ez. A Városok és Falvak Szövetségének jelenleg 32 tagja van, ide nem alanyi jogon lehet csatlakozni. Ha valamelyik önkormányzat jelentkezik, akkor a meglévő tagok eldöntik, hogy felveszik a szövetségbe, vagy sem.

Az egyesület azonban külföldön is szeretné megmutatni azokat az értékeket, melyek a településekre jellemzők. Nemrégiben Halász János Moszkvában járt Ambrus Tiborral, Csopak és Tósoki Imrével, Tihany polgármesterével. – Nagyon hasznos az, ha meg tudjuk mutatni külföldön a hazai értékeinket. Szövetségünk együttműködik a Balassi Intézettel, amely a magyar művelődés nemzetközi kapcsolatrendszerének nemzeti intézete, s szakmai irányító központként működik. Rómában és Moszkvában rendeztünk már programokat. Több települést itt bemutatunk. Ez egyrészt jelzi hazánk erejét, ami nagyon fontos, de turisztikai jelentősége is van. Egyre több orosz turista érkezik hazánkba. A csopaki és tihanyi bemutatkozás Moszkvában sikeres volt, sok turisztikai szakember volt jelen. Folytatjuk ezt majd több tagtelepülésünkkel és más külföldi helyszíneken is – zárta szavait Halász János.