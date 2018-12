Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara: színvonal és együttműködés

Büszke vagyok a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara (VMÜK) tagságára, kollégáim munkáját magas szintű szakmai felkészültség, kivételes hivatásrendi, emberi hozzáállás jellemzi, hangsúlyozta a közelmúltban tartott tisztújító közgyűlés után Varga Attila, a VMÜK régi-új elnöke, akit egyebek mellett az új ügyvédi törvényről kérdeztünk.

Ezt ne hagyja ki! Zserbó nélkül nincsenek ünnepek! Íme a legjobb receptek!

Az elnök emlékeztetett, a VMÜK-nak 207 aktív tagja van, a megyében dolgozó ügyvédek fele veszprémi székhelyű. A korábbi elnökség, illetőleg tisztségviselők 2014-ben kaptak felhatalmazást, az új ügyvédi törvény szerint pedig idén, szeptemberben kezdődött procedúra alapján történt a választás. Az első fordulóban határozatképes közgyűlés november 17-én döntött. Az eseménynek helyet adó Veszprémi Törvényszék dísztermében a megyei ügyvédség voksolása alapján a korábbi vezetés kapott bizalmat: Varga Attilát elnöknek, Horváth Balázs Ákost elnökhelyettesnek, Csákvári Tamást titkárnak választották, Csonka Balázst, Hock Ernőt és Németh Gyulát delegálták a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlésébe, a megyei ügyvédek érdekképviseletébe.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Varga Attila elnök kiemelte: az új ügyvédi törvény szerint különleges garanciát kap az ügyfél az ügyvéddel kötött megbízási jogviszonyban, ennek letéteményese a vezető fegyelmi biztos, Gelencsér László. Varga Attila büszkén beszélt a VMÜK ügyvédeinek magas szintű felkészültségéről, hivatásrendi nyitottságáról, hozzáfűzte, új joganyag elsajátítására van szükség.

– A teljes magyar ügyvédség, de a jogalkalmazásban működő környezet is – különösen a bírói, ügyészi kar, rendőrség, közigazgatás, közjegyzők, végrehajtók – olyan időszakot élnek meg, amelyben az alapvető jogágakat érintő szabályok teljesen megújultak, fogalmazott az elnök. Varga Attila hozzátette: az igazságszolgáltatással találkozó, laikus megbízók biztonságot, magabiztos jártasságot, pontos tájékoztatást várnak ügyvédjeiktől, akik, ahogy eddig, a jövőben is megfelelnek majd ennek. Az ügyfél, illetve ügyvéd kapcsolatának alapja a bizalom, az ügy első bírája az ügyvéd, és meghatározó, hogy milyen álláspontot alakít ki, illetve azt miként fogadtatja el megbízójával.

Az elnök szólt arról is, megújulás jellemzi a polgári, büntető- és közigazgatási jogot is. Az állampolgárok tapasztalhatják: cél az ügyek legnagyobb részének elektronikus intézése. A fiatal ügyvédek technikai előnyét a régebb óta pályán levő, tapasztaltabbak rutinja kompenzálja, így az ügyfél választhat a palettáról.

– Az ügyvédség nincs egyedül folyamatos képzési igényével: a Veszprémi Törvényszék vezetése a kamarával kötött együttműködési megállapodás szerint segítséget nyújt magas szintű előadásokkal, közös képzésekkel, konzultációkkal – hangsúlyozta Varga Attila. Mint fogalmazott, a jogalkotó az új ügyvédi törvényben a már eddig is megszokott, folyamatos képzést kötelezővé tette az ügyvédség számára: meghatározott időszakban előadásokon, képzéseken kell részt venniük, ezeken kreditpontokat szerezve. A törvény szerint az ügyvédi hivatás gyakorlásának feltétele lesz – formálisan is – a minimum pontszám összegyűjtése. Megyénkben ez nem újdonság, mert az ügyvédek jogszabályi előírás nélkül is részt vettek képzéseken, amelyek megfeleltek a tagság igényeinek.

Az elnök szerint fontos lenne, hogy a társadalomban tudatos igény alakuljon ki az ügyvédség iránt, mert sokszor csak akkor keresik fel az ügyfelek az ügyvédet, amikor már csak enyhíteni lehet a kárt, illetve futni az események után. Holott adott esetben előzetes konzultációval, álláspont-egyeztetéssel más döntés, eltérő lépés is lehetséges lett volna. Célszerű lenne, ha nem az első bírósági tárgyalás, rendőrségi meghallgatás után keresne ügyvédet az arra rászoruló, hiszen előzetes egyeztetés, tájékoztatás hiányában saját magát a már megtett vallomással vagy nyilatkozattal hozhatja nehéz helyzetbe. – A betegséget az orvos, a jogi problémákat az ügyvéd oldhatja meg – vélekedett a régi-új elnök.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS