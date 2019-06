Veszprémben is megkezdődtek az emelt szintű szóbeli érettségik

Ez nem a lovassysok emelt szintű vizsgája, hanem Veszprém megye iskoláiból az emelt szintre jelentkezettek vizsgáznak a napokban, erről is beszélt Pálffy Zoltán, a Lovassy László Gimnázium intézményvezető-helyettese annak kapcsán, hogy a megyeszékhelyen is megkezdődtek az emelt szintű szóbeli érettségik, amit a megyei kormányhivatalok koordinálnak, az iskolák pedig a helyszínt adják. Veszprémben a Lovassy mellett a Vetési Albert Gimnázium a másik vizsgahelyszín.

Pálffy Zoltán elmondta: szerdától 33 bizottság dolgozik a következő egy hétben, és közel 500 fő fog emelt szintű szóbeli érettségi vizsgát tenni az intézményben.

– Nálunk ez a matematikára, a fizikára, az angol nyelvre jelentkezettek egy része, az informatika, a szakmai ismeretek, a földrajz és a spanyol nyelv. Egy napon átlagban öt, hat, esetleg hét vizsgabizottság kezdi meg a munkáját, a vizsgáztatást – tudtuk meg Pálffy Zoltántól.

Kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy egy középiskolai tanár július 1-éig az iskolában van, hiszen június közepén kezdődik a középszintű szóbeliztetés – ami az utolsó héten is tarthat –, és le kell zárni az idei tanévet is.

Kiss Dóra Viktória emelt szintű informatikából érettségizett szerdán a Lovassyban. Mint érdeklődésünkre elmondta, a szóbeli tételek egy kicsit nehezebbek, fogósabbak voltak, az írásbeli talán egy picit könnyebb volt. Összességében úgy érzi, jól sikerült a vizsgája.

Mint megírtuk, az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint az emelt szintű szóbeli érettségi június 5-13. között 96 vizsgatárgyból, 186 helyszínen, 2919 bizottság előtt több mint 42 900 vizsgával folytatódik. A középszintű szóbeliket június 17-28. között tartják az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban.