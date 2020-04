Veszprémi magánrendelőben is végeznek már koronavírustesztet

A megyeszékhelyen is végeznek olyan vizsgálatot, amellyel kimutatható, hogy valaki már átesett a koronavírus-fertőzésen.

Pénteken végeztek először a Covid-19-et kimutató teszteket az egyik veszprémi magánorvosi központban, mondta el érdeklődésünkre Szalay Zsolt ügyvezető. Hozzátette, a szerológiai vizsgálattal azt derítik ki, hogy az illető szervezete termelt-e ellenanyagokat a vírus ellen. Megjegyezte, a térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatás egyelőre hetente egy délelőtt érhető el, ezalatt 25 főtől tudnak mintát venni, amelyet néhány napon belül kiértékelnek.

Minden kórokozóval való találkozás, így a vírusfertőzések után is beindul a szervezet védekező mechanizmusa, amelynek során ellenanyagokat termel, mondta el Széll András mikrobiológus, laborvezető. Kiemelte, ahogy más kórokozók esetében, úgy a koronavírus-fertőzés esetén is IgM és IgG antitestek képződnek a szervezetben. Míg előbbi a fertőzést követő időszakban mutatható ki, utóbbi egy életen át. A koronavírus esetén az IgM szintje a fertőzés megjelenését követő tizedik naptól emelkedik meg, míg az IgG-szint a 14-15. nap után, így van olyan időszak is, amikor mindkettő kimutatható. A mikrobiológus elmondta, a szerológiai tesztet annak ajánlja, aki tapasztalta magán a koronavírusra jellemző tüneteket a közelmúltban, vagy olyan személlyel érintkezett, aki fertőzésgyanús volt. Úgy vélte, ez a vizsgálati típus a következő hetekben-hónapokban egyre fontosabbá válik majd. Véleménye szerint a legfontosabb, hogy célzottan történjenek a szűrővizsgálatok, például a kórtörténet alapján, vagy hogy a fertőzöttek kontaktjait teszteljék. – Az egészségügy háborút folytat a járvány ellen. A frontvonalban az orvosok és ápolók vannak, a hátországot és a felderítést a laboratóriumok szolgáltatják – fogalmazott Széll András. Magánlaborukban naponta 5-600 szerológiai és további 2-300 PCR-tesztet végeznek, amely a nyálkahártyáról vett minta alapján a tényleges helyzetet mutatja meg, vagyis azt, hogy valaki a vizsgálat időpontjában fertőzött-e vagy sem.

A szakember arról is beszélt, a járvány miatt világszerte nagy az igény a tesztek után, ami jelentősen megemelte azok árát.