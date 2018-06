Veszprémikummá vált a Civil Nap

A Dózsavárosi Baráti Kör kapta az idén a Pro Civitate-díjat, amelyet a Veszprémi Civil Napon Csécs Ferenc, az egyesület elnöke vehetett át a megyeszékhely polgármesterétől, Porga Gyulától.

A városvezető arról beszélt köszöntőjében, hogy az elmúlt tizenkét évben igazi ünnepé vált a civil szervezete találkozója, amelynek ötlete annak idején is tőlük származott. Ilyenkor ezek a szervezetek kinyitják a képzeletbeli kaput és megmutatják magukat a veszprémieknek és a máshonnan érkezőknek. „Megmutatják a csodát, amelyet hétről hétre művelnek, amely mára igazi „veszprémikummá” vált.” – fogalmazott Porga Gyula.

Ezután került sor a Pro Civitate-díj átadására, amelyet a 25 esztendeje alapított Dózsavárosi Baráti Kör érdemelt ki, majd kihirdették a halászléfőző verseny eredményét is, amelyben a Napló is tevékenyen részt vett, hiszen lapunk főszerkesztője, Néző László zsűrizett és különdíjakat is átadott a színpadon.

Mint kiderült, harmadik helyen végzett a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület és a Halmágus Társasházak Veszprémi Egyesülete. Ezüstminősítést szerzett a zsűri döntésének értelmében a Matula Csoport Új Egység Közhasznú Egyesület, az Öreg harcsák Táncsics Nyugdíjas Klubja és a Veszprém Cserháti Társaskör Kulturális Egyesülete, míg első hellyel a Pannónia T5 Veszprémi Motoros Egyesület, a Jeruzsálemhegyi Baráti Kör és a Dózsavárosi Baráti Kör büszkélkedhet, míg utóbbi csapat a most először útjára bocsájtott vándordíjat is bezsebelte.

Az ünnepi momentumok után a délelőtt kezdődött programok egészen estig folytatódtak kicsik és nagyon örömére, hiszen bárki megtalálhatta a magának kedves dolgokat a Kossuth utcán és a színpad környékén a sokszínű kulturális seregszemléből válogatva.