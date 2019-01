Vidám szánkópartit rendeztek Herenden

A tavalyi év nagysikerű, közös szánkózása után, amint leesett a hó, idén is a szabadba hívták a herendieket egy jó hangulatú csúszkálásra.

Vasárnap délután 14-től 17 óráig, a zord szél ellenére nagyon sokan kilátogattak a temető mögötti dombra, ahol az önkormányzat engedélyével hódolhattak a résztvevők a hó nyújtotta örömöknek. A lelkes szervezők forró teával és pogácsával, valamint a legnépszerűbb eszközzel, egy traktorbelsővel várták az érkezőket. A nagyméretű gumiért bizony sorba kellett állni, de megérte, mert a két-, három-, négy fős családi csúszásokra még sokáig emlékeznek majd azok, akik vették a bátorságot és kipróbálták a különleges eszközt.

Ezen kívül, a bobok és szánkók mellett, volt aki egy darab nejlon zacskóval próbált meg lesiklani a dombról, sőt előkerült a nyáron pet palackokból épített hajó is, de azon még alakítani kell, hogy a havon is megállja a helyét. A délután igazán jól sikerült és a gyerekektől a felnőttekig sokan választották a havas mulatságot az otthoni tévé nézés helyett. Ha az időjárás lehetővé teszi, a jövő hétvégén is megrendezik a szánkópartit Herenden.

