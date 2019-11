Vidékfejlesztési konferencia Sümegen

A közelmúltban rendezett vidékfejlesztési konferencia a város vidékfejlesztés terén elért eredményeit taglalta.

Szakmai előadások, vállalkozói sikertörténet, civil szervezetek által megvalósított vidékfejlesztési programok bemutatása szerepelt a konferencia témái között. A város vidékfejlesztési programok terén elért eredményeinek népszerűsítéséről volt szó példákkal, önkormányzati, civil és vállalkozói programokon keresztül.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő szerint az elmúlt ciklusban sok olyan pályázat valósult meg, amely a vidéki falvakat célozta százszázalékos támogatással. – Hasonlóak ezután is lesznek, hiszen sok kistelepülés van, amelyik nem tud önerőt és pályázatírót sem biztosítani – mondta a képviselő.

Végh László polgármester hangsúlyozta, hogy a vidékfejlesztés terén elsősorban a kistelepülések érintettek, de Sümeg is ki tudta használni a lehetőségeket, például a külterületi utak felújítását célzó pályázat tekintetében.

– Már ennek az egy eredménynek is nagy a jelentősége a város életében, hiszen fontos a hegyi utak szerepe. Vannak olyanok, amelyek eddig nem voltak aszfaltosak, pedig ez a lakosság komfortérzetét nagyban javítja. Amellett folyamatban levő pályázataink szintén vannak, de a járás falvai ugyancsak sok pályázaton indultak. Döntő többségében utak rendbe tétele volt a cél, de gépeket is vásároltak.

A vidékfejlesztési pályázatok hozzájárulnak a vidéki Magyarország fejlődéséhez, azonban a vállalkozók is indulhatnak a pályázatokon, amint itt a konferencián is kiderült – mondta Végh László, hozzátéve: a program célja, hogy a résztvevők megismerjenek jó példákat, és megismerkedjenek a tágabb térség lehetőségeivel.

Fábry Szabolcs, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat területi felelőse a hálózat feladatáról szólt. Arról, hogy mennyire fontos az önkormányzatok, civil szervezetek, fejlesztésekkel foglalkozó szervezetek hálózatba tömörülése és információhoz jutása, ami a fejlesztési lehetőségeket illeti. Szólt az elmúlt évek eredményeiről és összefoglalta a hálózat tevékenységét, fontosnak tartva a hálózatosodást és a vidékfejlesztés ügyét. Hiszen így minél többekhez eljutnak azok az értékek, amelyek fellelhetők és továbbadhatók.

Lantay Ákos projektmenedzser a sümegi fejlesztésekről szólva mutatta be a külterületi utak beruházásait.

A Famulus Vidékfejlesztési Egyesülettől Oszkai Réka elnök mutatta be azon projekteket, amelyekben részt vállaltak. Elsősorban programokat bonyolítanak le, mint például a Múzeumi estéket vagy a Levendula játszóházat.

A Leader program eredményeiről Baranyi Katalin számolt be, bemutatva az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületet is, a vállalkozói szektort képviselve Tóth Tamás mutatta be vállalkozását.