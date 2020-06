Világszerte nőtt, Veszprém megyében csökkent a beadott válóperek száma

Világszerte megnőtt a válások száma a koronavírus miatt. Rengetegen adták be a bontópert a karantén alatt. Ám Veszprém megyében egyelőre nem tapasztalható ilyen hatása az elmúlt hónapok veszélyhelyzetének, a korlátozásoknak. Sőt, van olyan pár, aki épp a kényszerű összezártság miatt gondolta meg magát, halasztotta el a már elindított válókeresetet.

A járványt világszerte megsínylették a kapcsolatok, az utóbbi hónapok – a bezártság, az anyagi gondok – nem voltak jó hatással a házasságokra. A kijárási tilalmak enyhülésekor sajtóhírek szerint többek közt Kínában és Nagy-Britanniában is megugrott a válások száma. Olaszországban például harminc százalékkal. Hazai családjogászok tapasztalatai szerint Magyarországon is van, ahol hasonlóak tapasztalhatók, ha nem is ilyen magas arányban, csak mintegy 15-20 százalékosan. Növelhette ugyanis a feszültségeket, hogy többen vesztették el állásukat és olyan tulajdonságait ismerhették fel párjuknak, ami korábban a hétköznapokban nem mutatkozott meg.

Online társkeresés

Vannak, akik azzal is összefüggésbe hozzák a következményeket, hogy a veszélyhelyzetben többen nem tudtak eljárni szeretőjükhöz. Aztán viszont megnőtt a félrelépések száma. Az online értékesítés forgalma a társ- és a partnerkereső felületeken is meredeken emelkedett. „Az áprilisi adatokhoz képest június elejére csaknem megkétszereződött az oldalhoz újonnan csatlakozók száma. 75 százalékkal emelkedett a szeretőt keresők száma június első hetében a járvány csúcsának számító hónaphoz képest” – árulták el a Viszony.hu üzemeltetői. A korábban jellemző férfi dominancia is megtörni látszik, júniusban háromszor annyi hölgy regisztrált, mint két-három hónappal korábban. A bezártság megerősíthette azokat a kapcsolatokat, amik egyébként is jól működtek, gyengíthette azokat, amelyekben már problémák voltak.

Megyénkben egyelőre nem tapasztalható kedvezőtlen változás a Veszprémi Törvényszék Sajtóosztályától kapott adatok szerint. Az elmúlt hónapokban kevesebb házasság felbontása iránti keresetlevél érkezett a törvényszékhez, mint a tavalyi év azonos időszakában: 2020 márciusában 52, 2019-ben 101, 2020 áprilisában 41, 2019-ben 79, idén májusban 53, tavaly 79, idén június első felében 30, tavaly ebben a hónapban 68.

Esély az együtt maradásra

Szegedyné Bertalanffy Lívia veszprémi ügyvéd is úgy tapasztalta gyakorlatában, hogy nem növekedett meg a válások száma. Aki felkereste ilyen szándékkal, az már korábban is úgy gondolta, hogy kéri házassága felbontását, csak a vírus következtében bevezetett korlátozások miatt halasztotta el bontópere kezdeményezését. A válások többsége tapasztalatai szerint anyagi problémákból adódik, s lehet ilyen hatása a járványhelyzetnek is, hiszen többen átmenetileg vagy tartósan elvesztették munkájukat, bevételeiket. Ennek nyoma később jelentkezhet a statisztikákban.

Önmagában az összezártság nem okoz válást, csak ha már amúgy is gondok voltak a házastársak között, így ezek a problémák jobban előtérbe kerülhettek. Ám pozitív példát is tudott említeni az ügyvéd. Egy házaspár, amelynek tagjai már a szakítást tervezték, meggondolták magukat a veszélyhelyzet alatt. Valószínűleg a gyerekekkel és az egymással együtt töltött idő, a közös programok hatására esélyt adtak maguknak az együtt maradásra. Vélhetően rájöttek, mégiscsak jó családban élni és arra, hogy még mindig kötődnek egymáshoz.

Anyagiak, függőségek

Szegedyné tapasztalatai szerint nagyobb ünnepek után többen kezdeményezik házasságuk felbontását, és a hosszabb szabadságok után is megfigyelhető ez. Az anyagiak mellett a gyakori válási okok között szerepel az egyik fél szenvedélybetegsége, ami lehet többek között az italozás vagy akár a számítógépes játékoktól való függőség. S persze a harmadik fél megjelenése, a félrelépés is. Továbbá gyakoribb a kapcsolat megromlása azokban a családokban, amelyekben az egyik fél külföldön dolgozik. Az is előfordul, hogy idős korban, több évtizedes házasság után hűl ki a kapcsolat. Az a jobb megoldás, ha a házasfelek igyekeznek még válás előtt megbeszélni egymással problémáikat. Ha mindenképp különválnak, akkor a közös akaratnyilvánítással történő válás okozza a legkisebb lelki sérülést. Ellenkező esetben a felek között a per során még ellenségesebbé válik a viszony, mert régi a sérelmek is felszínre kerülhetnek.