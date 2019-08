Vilonyai folklórünnepen találkoztak a testvértelepülések

Folklórrendezvényt tartottak Vilonyán vasárnap délután a település kultúrházában.

A Zoboraljai Hagyományőrzők közös műsorral készültek a vilonyai folklórrendezvényre a Vilonyai Népdalkörrel karöltve. Kardos Sándor, a rendezvény főszervezője a Napló kérdésére elmondta, a Zoboraljai Hagyományőrzők és a Vilonyáért Egyesület közös célkitűzése a hagyomány és a folklór népszerűsítése, terjesztése, valamint a jó kapcsolat ápolása testvértelepülésükkel.

– Most már közel huszonöt éve tart a testvér-települési kapcsolat Vilonya, Királyszentistván és Nyitracsehi között. Ez a mostani rendezvény egy össz-zoboraljai vendégsereget vonzott ide, mert nemcsak Nyitracsehiből, hanem a környékbeli településekről is jöttek. Természetesen a Vilonyai Népdalkör szintén részt vesz a rendezvényen. Ez a testvér-települési kapcsolat azon túl, hogy most épp a kultúra hozott össze minket, időről időre a sportban is megmutatkozik, vagy nyaranta felváltva a családok közös programjai szervezett keretek közt. Idén nyáron például tíz gyermek jött Nyitracsehiből a vilonyai önkormányzat meghívására. Egyik évben mi megyünk, másik évben ők jönnek. Ez már a sokadik ilyen rendezvény, mert van, amikor csak Nyitracsehiből jönnek kulturális rendezvényre, ez a mostani egy kibővített program, de nem tudnám számszerűleg megmondani. Ez a kapcsolat már akkor megvolt, amikor én még nem is vettem részt az egyesület munkájában.

Kardos Sándor hozzátette, a testvértelepülésükről Vilonyára látogatókat barátaiknak tekintik, szoros kapcsolat fűzi össze őket.

– A Vilonyai Népdalkör jövőre ünnepli a huszonötödik évét, ebből is látszik, hogy a település számára kiemelten fontos a népzene, a hagyományőrzés és a folklór. A Vilonyáért Egyesületnek is a kultúra, valamint a sport a két alappillére, programjainkkal a közösségépítést, kapcsolattartást erősítjük – tette hozzá Kardos Sándor.

A rendezvényen a folklór előadásokat követően a résztvevőket az egyesület által készített pincepörkölttel vendégelték meg.