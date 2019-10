VIP: új nevet kapott az új funkcióhoz a Kossuth utcai információs pont

Új funkciót és nevet kapott a Kossuth utcai információs pont, a Petőfi Színház kezdeményezésére szerdától Veszprémi Ifjak Pont (VIP) a neve.

Kellerné Egresi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettese elmondta, szeretnék még kedveltebbé tenni és kibővíteni a hely funkcióját, ezért a színház szolgáltatásai is elérhetőek lesznek a pavilonban. De más céljuk is van, amire az új név is utal, ugyanis szeretnék az ifjúságot a Kossuth utcába csábítani. Minden hónapban megszólítják a fiatalokat, akiket elsősorban kulturális programokkal várnak. Elhangzott: a hely eredeti funkciója is megmarad.

Bérczi Beáta, a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője emlékeztetett: 2013 decemberében nyitották meg a Turisztikai Információs Pontot, második irodaként a városban. Örülnek a színház megkeresésének, hiszen újabb szolgáltatással bővül a pont, ahol a turisztikai információs szolgáltatások megmaradnak. Ami változik: az ajándéktárgy-értékesítés és a jegyiroda költözik az Óváros térre. Lesz egy állandó nyitvatartási ideje a helynek, ami 11 és 15 óra között várható. Terveznek extrém időpontban is eseményeket, amelyek Veszprémhez és színházhoz kapcsolódnak. Az első VIP-es program a Kossuth utcán október 24-én este hatkor kezdődik.