Visszalépett a jelöltségtől a balatonszepezdi polgármester

Visszalépett Sebestyén László független balatonszepezdi polgármester a jelöltségtől, mert az általa kiválasztott négy képviselő-jelölt közül az utolsó pillanatban kettő maradt. A községben ezért december 8-ra tűzték ki az időközi választást. A jelenlegi polgármester addig vállalja a teendőket.

-Megállapította a választási bizottság a szeptember 9-i ülésén, hogy az október 13-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egyetlen polgármesterjelölt sem kérte a választási bizottságtól Balatonszepezden a nyilvántartásba vételét, közölte Rozgonyi Viktória jegyző. Így október 13-án, Balatonszepezden nem lesz polgármester választás, csak az egyéni listás képviselők választása történik meg. A jogszabályi előírások szerint a választási bizottság szeptember 18-i ülésén, Balatonszepezden, az időközi polgármester választást december 8-ra, vasárnapra tűzte ki. Addig Sebestyén László jelenlegi polgármester látja el a polgármesteri feladatokat, tehát a képviselő-választás után az alakuló ülést ő hívja össze és vezeti. Polgármesteri tisztsége az új polgármester megválasztásáig tart.

Sebestyén László független, társadalmi megbízatású, nyugállományban levő polgármester érdeklődésünkre elmondta, 2014-ben, Márton József, korábbi polgármester kérte fel a posztra.

-Számomra a polgármesterség nem karrier, hanem első perctől kezdve a faluért tett, közéleti vállalás folytatása, fogalmazott a budapesti polgármester, aki a nyarait családjával együtt, évtizedek óta Balatonszepezden, a nagyapai nyaralóban tölti, és amióta polgármester, a faluban él. Mindig is szívügyének tekintette a falut, ezért vállalta el a vezetést. Aláhúzta, szilárd elképzelése azonban, hogy a jövőben saját maga által választott képviselőkkel dolgozzon.

-Így összeállt az új képviselő-jelölt csapat, de az utolsó pillanatban ketten maradtak, így nem maradt más választásom, mint visszalépni a jelöltségtől. December 8-ig, az időközi választásig vállalom a polgármesteri teendőket, fogalmazott Sebestyén László, aki korábban a Rendőrtiszti Főiskola testnevelési és küzdősportok tanszékét vezette. 2014-ig elnöke volt a Rákóczi Fürdőegyesületnek, amely működteti ma is a szepezdfürdői szabadidő parkot, ahol a strand is található. A Rákóczi közben közösségi emlékhelyet alakítottak ki, ahol tartják az egyesület rendezvényeit ma is.