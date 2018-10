Visszavárják a fiatalokat Várpalotán

Egy tanévben közel 350 órát töltenek utazással azok a várpalotai diákok, akik a helyi oktatási intézmények helyett a két közeli megyeszékhely középiskoláit választják – hangzott el a várpalotai várban tartott pályaválasztási fórumon, ahol a Faller középiskola és a Thuri gimnázium képzési kínálatával ismerkedhettek meg az érdeklődők.

A vár Thury-termében összegyűltek előtt Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere kijelentette: a városnak van két jó, folyamatosan fejlődő középiskolája, s jó lenne, ha ezt az itt élők is elhinnék.

– Mindkét intézményt fiatalos, dinamikus vezetés jellemzi, ami alapja a jövőbeli fejlődésnek. Kiváló lehetőségeket tudnak nyújtani azoknak a fiataloknak, akik helyben szeretnék folytatni középfokú tanulmányaikat. Innen is el lehet jutni bármelyik egyetemre vagy főiskolára, ha pedig valaki szakmát akar szerezni, akkor Várpalotán olyan szakképzettséget kaphat, amelyre igény van a munkaerőpiacon. Fontos, hogy olyan képzettséget kapjanak a fiatalok, amivel utána el is tudnak helyezkedni – mondta Campanari-Talabér Márta. A polgármester hozzátette, a település önkormányzata 30 jól teljesítő várpalotai diáknak ösztöndíjat is biztosít, ennek ünnepélyes átadását az október 23-ai megemlékező ünnepségen tartották.

Emellett elindították a Várpalota visszavár nevű felsőoktatási ösztöndíjat is, amelyre szintén sokan pályáztak. A kezdeményezés lényege, hogy a rendszeres havi támogatás (40 ezer forint, orvostanhallgatók esetében 60 ezer forint) fejében a felsőoktatásban tanuló helyi fiatalok vállalják, hogy a diploma megszerzését követően öt éven át Várpalotán tevékenykednek majd. – Célunk, hogy visszahozzuk a településre a fiatal értelmiséget. Fontos, hogy legyenek fiatal óvodapedagógusok, tanárok vagy éppen orvosok Várpalotán. Elindítunk egy bérlakásprogramot is, amellyel szintén azoknak tudunk segítséget nyújtani, akik visszatérnek Várpalotára dolgozni – hangsúlyozta Campanari-Talabér Márta.

– Második alkalommal rendezzük meg a pályaválasztási fórumunkat. Nem titkolt célunk volt tavaly a hagyományteremtés, mert hisszük, hogy szükség van egy olyan rendezvényre, ahol szülők és diákok találkozni és beszélgetni tudnak a pedagógusokkal, az intézmények vezetőivel a továbbtanulási lehetőségekről, ami megkönnyítheti döntésüket – mondta Hajdu István, a PSZC Faller Jenő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója. Megjegyezte, örömteli látni, hogy a tavalyihoz képest többen látogattak el a rendezvényre.

Bakony Borbála, a Thuri György Gimnázium megbízott intézményvezetője kiemelte, a helyi középfokú intézmények mellett szól az is, hogy rengeteg időt lehet spórolni az utazással. – Az egyik gyermekem tavaly végzett a megyeszékhelyen egy gimnáziumban, a másik pedig a Thuri gimnázium diákja. Kiszámoltuk, mennyi időt vett el a napjaiból a mindennapos ingázás. Az eredmény megdöbbentő. Reggel 40 perccel kellett korábban indulnia a fiamnak, hogy beérjen a veszprémi iskolába, míg délután, amikor egyszerre végeztek a Thuriban tanuló gyermekemmel, 70 perccel később ért haza. Ez napi 110 perc, ám öt év alatt ez 1663 órát jelentett, amit mással is lehetett volna tölteni – mondta el Bakony Borbála, majd beszélt a Thuri gimnázium kínálta képzésekről.