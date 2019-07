Vitorlázni tanultak az balatoni katonai táborban

Vitorlás tábort szerveztek az MH 6. Területvédelmi Ezred 31. Területvédelmi Zászlóalj katonái a Honvéd Üdülőben harminc diák számára.

A tizenöt – tizennyolc éves diákok jelentkezési sorrend alapján jutottak be az egyhetes balatoni táborba, ahol a vitorlázás alapjainak elsajátítása mellett katonai ismereteket is szerezhettek.

A katonás napirend mellett, alaki és közelharc, túlélés foglalkozásokon vettek részt a gyerekek, de ellátogattak a Magyar Honvédség újdörögdi romvárosába is ahol airsoft és paintball eszközökkel gyakorlatozhattak.

Schucha Ádám őrnagy a tábor parancsnoka elmondta, a tábor sikeressége főként a jó szervezésben rejlett, igyekeztek tartalmas programokat szervezni, a gyerekeket pedig a Balaton szépsége is vonzotta, aki vitorlázni szeretett volna, és aki a honvédelmi dolgok iránt érdeklődött az is megtalálta a számításait.

A Balatonfüredi Yacht Club közreműködésével a gyerekek napi négy órát vitorlázhatnak, megtanulhatták az alapokat, és azt is miként kell felállítani egy felborult vitorlást. A további fentmaradó időben katonai foglalkozásokon vettek részt, ismereteket kaptak a Magyar Honvédségről, rendfokozatokról, túlélési praktikákról, szükségeszközökből építettek tutajt, valamint a vízi katonai feladatokra is nagy hangsúlyt fektettek a szervezők, így például gumi gépkarabéllyal hajtottak végre mindenféle katonai jellegű feladatot, kúsztak a homokban merültek a Balatonban, mentették egymást, mindezeken felül pedig a katonai közelharc elsajátítása is kiemelt feladat volt a táborozók számára.