Vízbefutással nyitották meg a szezont Balatonalmádiban

A mozgás és a sportolás köré szervezték a Balaton napja programjait a Wesselényi strandon szombaton.

A Balaton napját negyedszer rendezték meg, Balatonalmádi először csatlakozott a kezdeményezéshez. A helyi programot a sport köré szervezték: a Wesselényi strandon délelőttől kora délutánig bemutatkoztak a helyi és környékbeli sportegyesületek, valamint több közülük sportágbemutatót is tartott, mondta Kepliné Blázsi Ágnes, a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület munkatársa. Az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Balatoni Limnológiai Intézet munkatársai ismeretterjesztő előadásokat tartottak, míg Kocsis Bálint mesterszakács révén látványfőzés is színesítette a programokat. A gyermekeket kézműves foglalkozások, Balaton társasjáték és népi játékok is várták.

A rendezvényt tizennégy balatoni strandon tartották meg szombaton: mindenhol egy időpontban, délután két órakor tóba futással nyitották meg a főszezont. A Wesselényi strandon a gyermekpancsolótól mintegy százan szaladtak a 21 fokos vízbe, majd a szervezők az ország első régiós borával, a BalatonBorral koccintottak.

A focipályán piknikkel folytatódott a rendezvény délután, ahol helyi egyesületek szervezésében sorversenyeket rendeztek. A programot közös bográcsozás és tombolahúzás zárta. A rendezvényt a Szent Imre római katolikus plébánia pályázati forrásból is támogatta, valamint az önkormányzat és helyi intézmények, vállalkozók is segítették, jegyezte meg Kepliné Blázsi Ágnes.