Vízi csúszda épül Eplényben, Alsóörsön sífutópálya lesz

Összesen 227 millió forinttal támogatta a kormány a hazai síterepek fejlesztéseit tavaly év végén, mondta Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos az eplényi síarénában, hétfőn annak apropóján, hogy Síeljünk itthon! címmel kampányt indít az Aktív-, és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ a Chernel István Sí-, és Turisztikai Klaszter szakmai támogatásával.

-Van igény a hazai sípályákra, amit az élénk hétköznapi forgalom is jelez, mondta Révész Máriusz. A kormánybiztos hozzátette, az eplényi, amely az egyik legnagyobb csillaga a hazai sípályáknak, évente 50-60 ezer látogatót vonz, és a vendégek száma akár 100 ezerre is nőhet a fejlesztésekkel. Rámutatott, a tavalyi kormányzati támogatásból új sífelvonó épült Eplényben, ahol elkötelezett szakemberek és kiváló magyar oktatók dolgoznak. A Síelj itthon! kampányban a pályákat videofilmekkel, influenszerekkel is népszerűsítik. A fejlesztésekkel az éves idegenforgalmat is célozzák, ami előnyös a térségre, a gazdaságra.

– Kormányzati cél, hogy 2030-ra a legélhetőbb országok közé tartozzunk, ennek egyik feltétele a szabadidő hasznos eltöltése, főként télen, fogalmazott. A téli mellett a hazai túrázást, evezést, kerékpározást népszerűsítő kampányt is indítanak, amit indokol az is, hogy elhízásban élen járunk Európában.

Fehér Gyula, a klaszter elnöke kiemelte, néhány nap múlva, pénteken este két kamion havat visznek Alsóörsre, ahol száz méteres sífutópályát hoznak létre, és ingyenes síoktatást szerveznek gyerekeknek, kezdőknek. A hazai sípályfejlesztés indokairól aláhúzta, óriási igény van a pályákra, amik itthon megtalálhatók, a nagy kihasználtság mellett a működésük gazdaságos, a hideg levegő benn marad a völgyekben, ami lehetővé teszi télen a hógyártást. Előny a füves talaj, ahol nincs szükség akkora hóra, mint a szikláson. A hazai pályák kisebbek, mint az Alpokban, így a sebesség is visszafogottabb, ami biztonságot ad, és családbarát a környezet. Ebele Bálint, a télen 150 dolgozóval működő Síaréna Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, büszkék működésükre, kitűnő kollégákkal, folyamatos fejlődés mellett dolgoznak. A mostani szezonban eddig 136 200 köbméter havat gyártottak, ami most 70 centi mély. Fókuszban állnak a kezdők, családok, gyerekek, az őket érintő beruházások.

A cégvezető üdvözölte az állami támogatást, a kormánybiztos segítségét. Így itt megépült az ország leghosszabb családbarát, kezdő, illetve középhaladó pályája, és új bejáratot, kiszolgáló épületet, parkolót is létrehoztak. A környékbeli iskoláknak testnevelés órát tartanak a pályán. Kiemelten kezelik a négy évszakos működést, sok vendég jön nyáron is, akik libegőkkel jutnak a hegyre. Tervezik, hogy a világon elsőként vízcsúszdát építenek a meglévő infrastruktúrával, ezzel felteszik Eplényt a világ térképére. Egy szezonban átlag 50-60 ezer látogatót fogadnak, az oktatásban egy év alatt 15 százalékos növekedést értek el. 2015-ben 4200 vendég érkezett márciustól októberig, tavaly 35 811 látogató, ami az előtte évinél 48 százalékkal több. -Cél, hogy minél többen jöjjenek a természetbe, és sportoljanak itthon! – fogalmazott. A tájékoztató után bemutatták a pályát, ami kitűnő minőségű.