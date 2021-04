Volt, aki már várta az iskolai oktatást, azonban az otthoni tanulásnak is van előnye

Megnyitották kapuikat a hazai óvodák és általános iskolák hétfőn, utóbbiak az eredeti tervekkel ellentétben kizárólag az alsó tagozatos diákok számára. Így az említett intézményekben megkezdődött a jelenléti oktatás.

Ruppert Petra veszprémi kamaszcoach szerint a tanároknak most nagyobb türelemmel és elfogadással kell lenniük a diákokkal szemben.

– A középiskolásoknak még van pár hetük május 10-ig felkészülni és ráhangolódni a visszatérésre. Az általános iskolás alsó tagozatos gyerekek szüleinél viszont azt látom, hogy ahol megélhetési problémákat okoz a koronavírus-járvány, a munkájukat nem tudják home office-ban végezni, illetve 5. vagy 6. osztályos a gyermek, nem annyira örülnek, hogy továbbra is otthon kell maradniuk. A 7. és 8. osztályos gyerekeket már bátran otthon lehet hagyni egyedül, így a szülőknek sem okoz problémát, és a gyermekek is jobban örülnek, könnyebben veszik az akadályokat – mondta Ruppert Petra. A coach szerint megoszlanak a vélemények a szülők és a tanárok között is, hogy ki mennyire fél a vírustól vagy esetleg az oltástól. A tanárok az általános és a középiskolákban is igyekeznek mindent megoldani, és jól alkalmazkodnak a változó helyzethez.

– Rengeteg munka zajlik a háttérben a tanárok részéről. A középiskolás diákok főként attól félnek, hogy a május 10-i visszatérést követően rögtön számonkérésekkel kell szembenézniük. A pedagógusok álláspontja, hogy a gyerekek a digitális oktatásból visszatérve nem lesznek terhelhetők és számonkérhetők, így igyekeznek majd toleránsak lenni az oktatók – hangsúlyozta Ruppert Petra. Hozzátette, a jelenlegi helyzet nagy bizonytalanságot szül minden oldalról, de mindenki a legjobb megoldásra törekszik.

– Általános jelenség a mentális fáradtság: nagyon megfáradtak a szülők, a tanárok és a gyerekek is. Ez már testi tüneteket, életvitelbéli romlást is hozhat magával. Nem ritka az alvászavar, a rendszertelen és helytelen táplálkozás, valamint az ebből következő legyengült immunrendszerrel társuló testi tünetek. Emiatt engem coachként egyre többen keresnek meg akár diákok is. Egyszerűen elfáradtak, már nehéz megtalálniuk a belső motivációt, akár arra is, hogy felkeljenek reggel és tegyék a dolgukat. Ebből következik a teljesítménybeli romlás is – mutatott rá a coach. Mint mondta, a tanárok és szülők is érzik, hogy a digitális oktatás hatékonysága megkérdőjelezhető a tananyagátadás szempontjából. Emellett viszont a gyerekek sokszor megtanulnak olyan készségeket, amelyek a munka világában majd hasznukra válnak: betartják a határidőket, csapatban dolgoznak, felelősségteljesebbé válnak.

Ruppert Petra kiemelte, mindenki erőn felül teljesít, emberfeletti belső erő szükséges ahhoz, hogy az egy éve tartó nehézségeket leküzdjék. – Ez az az élethelyzet, melyet csak együtt, közösen tudunk átvészelni. Empatikusnak és toleránsnak kell lennünk egymáshoz, és egyáltalán nem szégyen segítséget kérni egy-egy nehéz helyzetben – tette hozzá a szakember.

Hiányzik a tanár magyarázata az online oktatásban, így nehezebb a felkészülés, viszont jut idő arra, hogy egy-egy témakörben elmélyedjenek – fejtette ki kérdésünkre az ajkai Szabó László, a Fekete István–Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium ötödikes diákja. Az osztály tagjai a classroomban kapják a feladatokat, amelyeket saját időbeosztásuk szerint készítenek el, majd lefotózzák és visszaküldik a tanárnak. Online tanórát angol nyelvből, magyar nyelvtanból és matematikából tartanak az ötödikeseknek. Laci szereti ezeket az alkalmakat, mert ez olyan, mintha a tanteremben ülnének, hallják a magyarázatot, tudnak kérdezni. Aki más tantárgyból megakad, a classroomban tud kérdezni, majd megvárja, amíg megérkezik a válasz. Az ajkai diák szerint az online oktatás előnye, hogy nem kell korán kelni és a saját tempójában tud mindenki tanulni. Jó, hogy nem a tanév elején zárt be az iskola, márciusra már megismerték a tanáraikat, így könnyebb átvészelni a jelenlegi helyzetet. Tudják, most nem szünidő van, hanem ugyanúgy komolyan kell venni a tanulást, mintha a teremben ülnének. Laci kiváló tanuló, már a felvételire készül, hatosztályos gimnáziumban szeretne továbbtanulni olyan eredménnyel, hogy felvegyék az egyetemre.

Móni Veszprémben lakik, egyedül neveli hetedikes kislányát, aki a város egyik általános iskolájában tanul. Mint mondta, az elmúlt évben már sok tapasztalatot szereztek, de így sem könnyű.

– Tavaly az online oktatás időszakát a lányom nagyrészt a nagyszülőknél töltötte, és ők segítettek neki a tanulásban. Most ez valahogy nem működött, így önállóbban kellett boldogulnia. Örömteli változás, hogy már legalább néhány online órája volt, ami az előző időszakban teljesen kimaradt. Bár szerintem ez még mindig kevés, mert csak néhány tantárgyra korlátozódik, és még alaptantárgyak is kimaradnak. Úgy érzem, hogy most is nagyrészt szülői segítségre vannak utalva a gyerekek, nekünk kell nekik valahogy megtanítani az anyagot. Összességében talán javult a helyzet, tanárfüggő, hogy kinél mennyire, de már annyi tanulnivalót nem kap, mint múlt alkalommal. A kislányom viszonylag jól viseli a helyzetet, bár azt mondja, hogy hiányzik neki az iskola és a barátok. Már menne vissza, de mi azért kevésbé veszünk részt közösségi eseményeken, jár lovagolni, és ha az édesapjához megy, ott találkozik a családon belül más gyerekekkel is, akikkel tud együtt játszani. Az én munkámat nem lehet home office-ban megoldani, ezért nem tudom a dolgokat segítség nélkül intézni. Bármennyire is próbáljuk védeni a nagyszülőket, hiszen pont a járvány miatt kerültünk ebbe a helyzetbe, rájuk vagyok szorulva, és szerintem még sokan vannak ilyen helyzetben, különösen, aki egyedül neveli a gyerekét. Vannak olyan napok, amikor reggeltől késő estig dolgozom, és ilyenkor se délelőtt, se délután nem tudok segíteni a tanulásban. Azért ilyenkor is próbálok figyelni, akár többször is hazatelefonálok és rákérdezek, hogy beküldte-e a feladatot – jegyezte meg Móni.