Volt szemét, nincs szemét – Veszprém utcái újra tiszták, de meddig?

Pár napja ismét a közösségi médiában találkozhattunk olyan fotókkal, amiken jól látszik, hogy a Munkácsy utca végig van szórva mindenféle szeméttel. Ennek nyomát sem láttuk már csütörtökön, erről kérdeztük a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjét, Czaun Jánost.

Jelenleg is tart Veszprémben a lomtalanítás, egészen szeptember 30-ig, melynek különböző fázisai vannak. – Valóban ki lehet ragadni olyan fázist a lomtalanításból, amikor egy-egy utca „koszos”. Ennek két oka lehet, az egyik, hogy éppen akkor tették ki a lakosok a lomot, a másik pedig, hogy a VHK ugyan elszállította már a lomot, de ott hagyták azt, ami nem minősül lomnak – mesélte Czaun János. A társasházi területek lomtalanítási protokollja szerint a lomtalanítást követően a társasházi közös képviselővel egyeztet a cég, hogy ami nem felel meg a lom fogalmának, azt hogyan, milyen díjszabás mellett viszik el. Ez az utólagos „takarítás” szintén maximum egy hetet vesz igénybe.

– Az ideális az lenne, és azt is kérjük a lakosoktól, hogy a lomtalanítás időpontját megelőző délután vagy este helyezzék az út mellé a lomokat, ezzel elkerülve azt a látványt, ami az elmúlt héten is várta a Munkácsy utcára érkezőket. Azért is lenne fontos, hogy a társasházi környezetben erre figyeljenek, hiszen a szemétkupacok kisgömböcként viselkednek. Óhatatlanul terebélyesednek, hiszen, ha valaki meglát egy szemétkupacot, akkor ellenállhatatlan vágyat érez, hogy ő azt növelje. Ezért kérjük, hogy minél kisebb legyen az időintervallum, tehát ne tegyék ki sokkal korábban a lomokat – tette hozzá.

A tapasztalat szerint az sem szokatlan, hogy a lakók „lemaradnak” a lomtalanításról, és úgy helyeznek ki valamit az utcára, hogy annak nincs itt az ideje. – A hulladékgazdálkodási törvény évente egy lomtalanítást ír elő a kötelező közszolgáltatásban. A más időpontban kikerült tárgyakat is elvisszük ugyan, de azt a társasháznak ki kell fizetnie. A gyakorlat azt mutatja, hogy ezeket a hulladék és lom kupacokat a VHK munkatársai érzékelik, és megkeresik vele a társasházi képviselőt, de az sem ritka, hogy a közös képviselő lép kapcsolatba velünk, de a lakók is sokszor bejelentik az ügyfélszolgálatunkon, de ha az önkormányzati képviselőnek jelzik, az a bejelentés is meg fog érkezni hozzánk. A tapasztalat szerint ezeket is eltüntetjük egy héten belül – jegyezte meg Czaun János.

A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. száz munkatársa körültekintően járja a várost, így az esetleges szemétkupacokat hatékonyan el tudják távolítani. A gyors reagálás és a VHK munkája ennek ellenére nem adhat okot arra, hogy bárki szemeteljen, hiszen mindannyiunk közös érdeke Veszprémet és a lakókörnyezetünket tisztán tartani.

A lomtalanításról és a VHK működéséről további fontos információkat olvashatnak a http://www.vhkn.hu/ oldalon.