Wágner Zsigmond szükségesnek tartja a nemzeti konzultációt

Wágner Zsigmond úgy véli, mindent el kell követni az egészségünkért. A nemzeti konzultáció kérdései is ezt célozzák.

– Ezért kitöltöttem és már vissza is küldtem a nemzeti konzultációs ívet, hiszen fontos mindenkinek a véleménye. Minden alkalommal ezt teszem a feleségemmel együtt. Az íven szereplő összes kérdéssel egyetértek, mindegyik a magyarok érdekét, egészségét tartja szem előtt – hangsúlyozta a tapolcai férfi.

A maszk viselését továbbra is nagyon fontosnak érzi Wágner Zsigmond, és helyesli azt is, hogy ez alól kivételek a bankok, a dolgozókat ott egyébként is megvédik a plexilapok.

– Az viszont nem tetszik, hogy tömeg van a Balatonon. Nem örülnék, ha bevándorlók érkeznének hozzánk, és annak sem, ha a magyar vállalatokat külföldiek vásárolnák meg – mondta kérdésünkre Wágner Zsigmond.